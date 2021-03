von sk

Ein zweijähriges Kind ist am Sonntag, 21. März, kurz vor 13.30 Uhr, in Untersiggenthal in die Aare gefallen. Eine Person meldete den Vorfall der Polizei.

Umgehend wurden mehrere Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei aufgeboten. Die Regionalpolizei Brugg rückte mit ihrem Rettungsboot an die genannte Örtlichkeit aus.

Das Kind konnte laut Polizeibericht schlussendlich durch die Regionalpolizei Brugg, ausgangs Stilli, aus der knapp sieben Grad kalten Aare gerettet werden. Der zweijährige Junge wurde, stark unterkühlt, durch den ebenfalls aufgebotenen Rettungshelikopter, ins Spital geflogen.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen.