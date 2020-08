Ühlingen-Birkendorf vor 3 Stunden

Polizei-Einsatz: Mords Theater im Klostergarten

Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie mit Geräusch verbunden, formulierte vor fast 150 Jahren Wilhelm Busch. Der tragische Humorist wusste als Verfasser von Opern-Librettos, wovon er spricht. Aber auch Theater kommt selten ohne Geräuschkulisse aus. Dass dies die echte Polizei auf den Plan ruft, ist die absolute Ausnahme – aber im beschaulichen Riedern am Wald am Sonntag so geschehen.