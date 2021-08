von sk

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Innenpolitiker Philipp Amthor kommt an den Hochrhein. In einer öffentlichen Veranstaltung will der Unionspolitiker aus Ueckermünde mit den Bürgern am Dienstag, 31. August, ab 16.30 Uhr auf der Laufenbrücke in Laufenburg ins Gespräch kommen. Im Mittelpunkt des Austausches steht das Thema „Hochrhein als Grenzregion. Perspektiven und Potentiale“. Dies teilt Felix Schreiner mit. Der CDU-Bundestagsabgeordnete hat seinen Kollegen in den Wahlkreis Waldshut einzuladen. Beide arbeiten seit vier Jahren innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eng zusammen.

Amthor ist nicht unumstritten. Im vergangenen Jahr in die Kritik geraten, weil er auf dem Briefpapier des Bundestags ein Werbeschreiben für das US-Unternehmen Augustis Intelligence, das an seinen CDU-Parteifreund, Wirtschaftsminister Peter Altmeier, verfasst hatte. Später erhielt Amthor von dem Unternehmen einen Direktorenposten und Aktienoptionen. Nachdem auch CDU-intern Lobbyismus-Vorwürfe laut wurden, verzichtete Amthor auf die Kandidatur zum Parteivorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern.

„Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger zur öffentlichen Veranstaltung in Laufenburg herzlich ein. Philipp Amthor ist ein hervorragender Gesprächspartner und Zuhörer. Er begeistert mit seiner Energie, kennt die Bedarfe von ländlich geprägten Regionen sehr gut und grenzenüberschreitende Politik ist ihm vertraut. Gemeinsam können wir über Themen sprechen, die die Bürgerinnen und Bürger am Hochrhein bewegen. Ich freue mich auf das Zusammenkommen und den Austausch“, sagt Felix Schreiner.