In diesem Fall hat sich ein Unternehmer-Ehepaar zu viel herausgenommen: Zwischen 2013 und 2018 wurden in der Deutschschweiz bewusst rund 20 Pferde unter falschen Angaben und mit fiktiven Rechnungen importiert. Das teilt die Eidgenössische Zollverwaltung mit. Die Käufer hatten zu tiefe Wertangaben angegeben und täuschten somit die Handelskammer und auch die Spedition, welche für den Import der Tiere zuständig war.

Außerdem wurden Ausbildungs- und Tierarztkosten, welche nicht abgabenbefreit sind, nicht angemeldet.

Was macht die EZV? Es gehört zum Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV), Waren, Personen und Transportmittel lage- und risikoabhängig zu kontrollieren. Aktuell befinde sich die EZV in einer Transformationsphase hin zum Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG). Dadurch entstehe ein neues Berufsbild und die Ausbildung in den drei Kontrollbereichen wird dabei vereinheitlicht. So will die EZV eigenen Angaben zufolge in Zukunft noch besser in der Lage sein, an der Grenze für die Sicherheit von Bevölkerung, Wirtschaft und Staat zu sorgen.

Mitarbeitende der EZV kamen dem Ehepaar auf die Schliche, weil es den Wert der Pferde viel zu tief angegeben hatte. Deshalb haben sie eine Strafuntersuchung eingeleitet.

Insgesamt belaufen sich die hinterzogenen Abgaben laut EZV auf rund 35.000 Franken, die bereits nachbezahlt wurden. Aufgrund des noch laufenden Strafverfahrens stehe die Höhe des Bußgelds allerdings noch nicht fest.

