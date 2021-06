von Laura Marinovic, Susann Duygu-D'Souza, Kai Oldenburg

Die römisch-katholische Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau muss in nächster Zeit ohne ihren Pfarrer auskommen. Wie in einer Mitteilung des erzbischöflichen Ordinariates, die im Pfarrblatt veröffentlich wurde, zu lesen ist, wurde Dominik Rimmele vom Dienst beurlaubt. Erzbischof Stephan Burger habe damit der Bitte auf Amtsverzicht, die von Rimmele selbst ausgegangen sei, entsprochen. Hintergrund sei der Verdacht gegen Dominik Rimmele, vor zwei Jahren gegenüber einem jungen Erwachsenen sexuell übergriffig geworden zu sein – „außerhalb des jetzigen pastoralen Kontextes“, heißt es in der Mitteilung.

Dominik Rimmele stammt aus Waldshut-Tiengen. 2013 wurde mit ihm nach rund 30 Jahren erstmals wieder ein Waldshut-Tiengener im Freiburger Münster zum katholischen Priester geweiht. Kurz danach feierte er Primiz in der Liebfrauenkirche in Waldshut. Nach verschiedenen Stationen, unter anderem in Bad Säckingen und Murg, hat der 37-Jährige im September 2018 die Leitung der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau übernommen. Seiner Heimatstadt Waldshut ist er nach wie vor sehr verbunden, sagte er gegenüber dieser Zeitung im Mai 2020.

Dominik Rimmele werde sich „einer therapeutischen und geistlichen Aufarbeitung des den Verdacht begründenden Geschehens unterziehen“, heißt es im Pfarrblatt weiter. Weiter sollen „strafrechtliche und kirchenrechtliche Konsequenzen geprüft werden“. Für die Pfarreien der Seelsorgeeinheit Krebsbachtal-Hegau soll ein Nachfolger gesucht werden, die Stelle soll im Herbst ausgeschrieben werden. Auf Nachfrage erklärt das Ordinariat, es könnten keine weiteren Informationen genannt werden, nach wie vor gelte die Unschuldsvermutung.

Rimmele wendet sich an Gemeinde

Dafür meldete sich Rimmele selbst im Pfarrblatt zu Wort. In einem Schreiben entschuldigt er sich bei den Gemeindemitgliedern dafür „durch mein Verhalten neben anderen Menschen nun auch viele von Ihnen und euch zu enttäuschen und zu überfordern“ – mit der Thematik, aber auch durch Aufgaben, die durch seinen Weggang andere übernehmen müssten. Die aktuelle Situation sei auch für ihn selbst eine große Herausforderung. Er habe sich im Krebsbachtal sehr wohl gefühlt und er sei traurig, „dies nun alles aufgeben zu müssen“. Er habe noch viele Ideen für die einzelnen Pfarreien und die Seelsorgeeinheit insgesamt gehabt.

Weiter schreibt Rimmele: „Den kommenden drei, vier Monaten in einem Kloster sehe ich positiv gestimmt entgegen. Lange habe ich mir keine Zeit mehr genommen, über mein Leben und gewisse Fragen nachzudenken. Das möchte ich nun tun.“ Auch wolle er für die Gemeindemitglieder beten und er bitte darum, dass „in dieser schwierigen Zeit“ auch für ihn gebetet werde.