Olga von Leonowa, eine ungewöhnliche geheimnisumwitterte Frau, ist die Hauptperson im neusten historischen Roman von Petra Gabriel, der unter dem Titel „Madame Codman und die traurige Gräfin“ in diesem Sommer erschienen ist. Das Buch verspricht Spannung bis zur letzten Seite.

In Laufenburg wird die Russin für eine Prinzessin gehalten

Die reiche Russin Olga von Leonowa, die von den Laufenburgern für eine russische Prinzessin gehalten wird, zieht 1910 in eine Villa direkt über dem Rhein ins badische Laufenburg. Noch heute trägt das Haus deshalb den Namen „Russenvilla“. 1916 verschwindet die Russin urplötzlich aus Laufenburg unter Zurücklassung ihrer gesamten Habe. Wohin ihre Reise ging, ob sie ermordet wurde, Selbstmord beging, oder auf andere Weise um Leben kam, ist nicht belegt.

Kaum verändert: Die sogenannte Russenvilla auf einer historischen Aufnahme von 1907 und auf einem aktuellen Bild. | Bild: Stadtarchiv Laufenburg, Charlotte Fröse

Die wahren Hintergründe um Olga von Leonowa, wenn sie denn in Wirklichkeit so hieß, bleiben zum großen Teil im Dunkeln, ebenso wie ihr Geburtsjahr das vermutlich 1851 oder auch später sein kann. Die traurige zurückgezogen lebende Gräfin bewahrt im Buch wie in ihrem wirklichen Leben ihre Geheimnisse bis zuletzt. Nur wenige belegte Fakten sind über Olga von Leonowa bekannt.

Gabriel unternahm Nachforschungen zu Leonowa

Bei ihren Nachforschungen konnte Petra Gabriel unter anderem auf das Wissen des Laufenburger Stadtarchivars Martin Blümcke sowie zweier inzwischen verstorbener Laufenburger, Architekt Klaus Heim und Ratsschreiber Georg Gerteis, zurückgreifen. Einblicke in die Arbeit der Neurowissenschaftlerin lieferte außerdem der Münchner Professor Hans Förstl.

Der neuste Roman von Petra Gabriel ist unter dem Titel „Madame Codman und die traurige Gräfin“ im Gmeiner Verlag erschienen. | Bild: Gmeiner Verlag

Das Buch führt den Leser in die turbulente Zeit vor und während des Ersten Weltkriegs. Die Autorin verwebt in ihrem packend geschriebenen Roman um die russische Dame Fakten und Fiktion und spinnt daraus einen Roman, der neben der Schilderung von zeitgeschichtlichen Begebenheiten auch immer wieder in dunkle Abgründe eines Agentenromans abtaucht und zudem Züge eines biografischen Romans annimmt.

„Madame Codman und die traurige Gräfin“ – die wichtigsten Infos Die Autorin Petra Gabriel, geb. 1954, ist Journalistin, Dolmetscherin und Autorin. Der Schriftstellerei widmet sie sich seit 2001. Sie hat mehrere Romane und Kriminalromane veröffentlicht. Die Russenvilla Die Russenvilla liegt direkt an der Laufenburger Ortsdurchfahrt nahe dem Ost-Bahnhof. 1910 erwarb Olga von Leonowa die Villa von Anna und Heinrich Faller, sie lebte in der Villa bis 1916. Heute befindet sich das Haus im Eigentum der Laufenburg Invest, einer Tochtergesellschaft der Stadt Laufenburg. Darin untergebracht sind an Unternehmen vermietete Büroräumlichkeiten. Die Hauptperson Belegt ist, dass Olga von Leonowa ein Medizinstudium in Moskau, Petersburg, Wien und Leipzig absolvierte. Als bedeutende Neurowissenschaftlerin verkehrt sie vor ihrer Zeit in Laufenburg in Kreisen um Siegfried Freud und Alois Alzheimer. Sie hielt Vorträge und Publizierte über die Entwicklung des Zentralnervensystems. Später führte sie ihre Forschungen nicht weiter. Das Buch Der historische Roman „Madame Codman und die traurige Gräfin“ ist im Juli 2023 im Gmeiner Verlag Meßkirch erschienen. 278 Seiten. 20 Euro Print/14, 99 E-Book. Die Lesung Die Journalistin Andrea Worthmann liest in Laufenburg in „Buch und Café am Andelsbach“ am Sonntag, 15. Oktober, um 11 Uhr aus Petra Gabriels Roman „Madame Codman und die traurige Gräfin“.

Petra Gabriel versucht darin den schicksalhaften Lebensweg der Hauptperson nachzuzeichnen, der in ein anderes Leben weit über Laufenburg hinaus ins zaristische Russland und sogar bis nach Sibirien führt. Der Blick geht weit zurück in die Jugendjahre der geheimnisvollen Gräfin, darunter auch nach Odessa ins Jahr 1884, von wo aus sie mit ihrem geliebten Sascha aus dem engen Elternhaus fliehen wollte. Allerdings wird dieses Unterfangen durch den Mord an ihrem Geliebten vereitelt. Diese und weitere Ereignisse lasten auf ihr und lassen sie heimatlos und vereinsamt wirken.

„Blutleere Intellektuelle, die alle weiblichen weichen Attribute unterdrückt“

Im Roman beschreibt die Figur Max Härtli, ein Schweizer Privatermittler, Olga von Leonowa so: „Die russische Gräfin ist bei Gott nicht der Typ Frau, der Männerherzen höher schlagen lässt, im Gegenteil: Marke blutleere Intellektuelle, die eher Wert darauf zu legen scheint, alle weiblichen weichen Attribute zu unterdrücken, statt sie zu nutzen.“ Immer wieder zeigt das Buch aber auch ein anderes, weicheres Bild von ihr, behaftet mit Traurigkeit und Einsamkeit. Gerade weil sie so anders ist, als die meisten Frauen ihrer Zeit, spiegelt sie eine faszinierende Persönlichkeit wieder.

Olga von Leonowa werden Kontakte zu dem in der Schweiz im Exil lebenden Bolschewikenführer Lenin unterstellt. Überhaupt unterhält sie intensive Kontakte in die nahe Schweiz. Bei Nacht und Nebel soll sie immer wieder im Ruderboot über den Rhein gefahren sein. Der zaristische Geheimdienst Ochrana erpresst sie und verlangt von ihr die „Schlösslemadame“, die reiche Amerikanerin, Mary Codman, die ebenfalls in Laufenburg ganz in ihrer Nähe lebt, auszuspionieren.

Als Spionin landet sie im Amtsgefängnis von Säckingen

Freundschaftliche Verbindungen werden der traurigen Gräfin zu Mary Codman tatsächlich nachgesagt. Von deutscher Seite aus wird sie als feindliche Ausländerin angesehen und verdächtigt, eine Spionin zu sein. Sie wird sogar ins Amtsgefängnis in Säckingen gesteckt. Dem nicht genug, ein Privatermittler hängt an ihre Fersen. Und dann ist da noch, ob Freund oder Feind, ihr treuer Diener Igor.

