Situation im Landkreis Waldshut

Weiterhin geringe Zunahme an Covid-19-Infektionen – bisher 288 bestätigte Fälle im Landkreis Waldshut. Bei der Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen im Landkreis Waldshut ist weiterhin nur eine geringe Steigerung zu verzeichnen. Nachdem in den beiden Tagen zuvor keine gemeldeten Neuinfektionen hinzugekommen waren, stieg die Gesamtzahl der Coronavirus-Infektionen im Landkreis Waldshut bis zum 22.04., 16 Uhr auf 288 Personen (+5 im Vergleich zum Vortag).

Gleich geblieben ist die Zahl der Genesenen. Sie liegt weiterhin bei 188. Damit ist ein Großteil der positiv Getesteten schon wieder gesund. Die schlechte Nachricht: Es gibt drei weitere Todesfälle zu vermelden. Insgesamt sind nun 32 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis Waldshut gestorben.

Personen mit Covid-19-Infektion und davon Genesene in den Städten und Gemeinden im Landkreis Waldshut am 22. April 2020. | Bild: Landratsamt Waldshut

25 Personen befinden sich in stationärer Behandlung in Kliniken im oder außerhalb des Landkreises. Rund 1200 Personen waren laut Landratsamt bisher negativ im Befund.

Situation im Kreis Lörrach

Heute wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Es handelt sich um eine über 90-jährige Person und eine über 70-jährige Person. Damit sind mittlerweile 34 Menschen mit bestätigter Covid-19-Infektion im Landkreis Lörrach gestorben.



Die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen hat sich seit gestern um 19 auf insgesamt 579 Fälle erhöht (Stand: 22. April, 16:30 Uhr). Zurzeit werden 39 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon müssen weiterhin neun beatmet werden. Stand heute wurden dem Gesundheitsamt 3232 negative Abstrichergebnisse gemeldet. Heute sind acht weitere Personen mit bestätigter Covid-19-Infektion wieder gesund aus der Quarantäne entlassen worden. Insgesamt gibt es damit 340 genesene Personen.

Blick in die Schweiz:

Kanton Basel-Stadt: Im Kanton Basel-Stadt liegt ein weiterer Todesfall aufgrund einer Covid-19-Infektion vor. Dabei handelt es sich um einen 64-jährigen Mann ohne Risikovorerkrankungen. Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt beträgt nunmehr insgesamt 45. Mit Stand Mittwoch, 22. April, 9.45 Uhr, liegen unverändert 933 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt vor, gleiche viele wie seit Montag. 786 Personen der 933 positiv Getesteten und damit mehr als achtzig Prozent sind wieder genesen. Aktuell befinden sich 49 Patienten aufgrund einer Covid-19-Infektion in Spitalpflege in einem baselstädtischen Spital. Insgesamt sieben Personen benötigen Intensivpflege. Die anderen Patienten befinden sich auf der normalen Station.

Kanton Basel-Landschaft: Im Kanton Basel-Landschaft nahm die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle seit dem Vortag um zwei auf 811 zu. Als geheilt gelten davon 683 Menschen. Unverändert sind es 26 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Kanton Aargau: Im Kanton Aargau liegen zurzeit 1026 bestätigte Fälle vor (9 mehr als am Vortag). Bisher sind total 31 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben (2 mehr als am Vortag). 37 Personen sind zurzeit hospitalisiert. Davon werden 15 Personen auf Intensivstationen behandelt, wovon 15 Personen künstlich beatmet werden müssen. Drei Personen sind auf der Intermediate Care Unit/Überwachungsstation. Gemäß einer Schätzung des Kantonsärztlichen Dienstes gelten im Aargau rund 710 Personen als geheilt.

Im Kanton Schaffhausen gibt es aktuell (Stand 22. April 2020, 9.30 Uhr) 63 Covid-19-Infektionen (unverändert). Zehn Patienten (unverändert) werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf einer Intensivstation. Mittlerweile gibt es drei Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 in diesem Kanton.

