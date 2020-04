von SÜDKURIER-Redaktionen

Landkreis Waldshut: Welche Auswirkungen die Osterfeiertage auf die Entwicklung der Covid-19-Infektionen hatten, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Bis Ostermontag waren dem Gesundheitsamt 253 infizierte Personen im Landkreis gemeldet, nur einer mehr als am Vortag. 113 von ihnen sind bereits wieder genesen. 16 Menschen sind verstorben. 34 Personen sind derzeit in stationärer Behandlung in Kliniken im Landkreis Waldshut und außerhalb des Landkreises. Die Laborkapazitäten waren am Osterwochenende eingeschränkter als an Werktagen. Es ist folglich davon auszugehen, dass nach den Feiertagen die Fallzahlen wieder stärker ansteigen.

Bild: Landratsamt Waldshut

Landkreis Lörrach: Am Ostermontag ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit COVID-19 um zwei auf jetzt insgesamt 484 gestiegen (Stand: 13. April, 12:40 Uhr). Im Moment werden 41 Patienten im Krankenhaus behandelt. Acht von ihnen müssen beatmet werden. Gesund aus der Quarantäne entlassen sind inzwischen 246 Personen, die nachgewiesen mit COVID-19 infiziert waren.

Kanton Basel-Stadt: Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt meldet mit Stand Ostermontag, 13. April 2020, 10 Uhr, insgesamt 893 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt und einen weiteren Todesfall. Mit Stand Ostermontag, 13. April 2020, 10 Uhr, liegen insgesamt 893 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt vor. Dies sind elf mehr als am Vortag. 653 Personen der 893 positiv Getesteten und damit über 70 Prozent sind wieder genesen. Im Kanton Basel-Stadt liegt ein weiterer Todesfall aufgrund einer Covid-19-Infektion vor. Verstorben ist eine 86-jährige Frau ohne Risikovorerkrankungen. Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt beträgt nunmehr insgesamt 34. Im Kanton Basel-Stadt werden nebst den Tests der Kantonsbewohnerinnen und -bewohner auch Tests von Verdachtsfällen aus anderen Schweizer Kantonen und dem grenznahen Ausland durchgeführt. Bisher sind die Tests von 1380 Personen positiv ausgefallen (inklusive der 893 Basler Fälle).

Kanton Baselland: Im Kanton Baselland sind am Ostermontag 749 positive Corona-Tests registriert, neun mehr als am Vortag. 570 Personen gelten als geheilt, dies ist ein Anstieg um 16. An Ostermontag meldet die Kantonsregierung den 24. Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. 48 Patienten werden stationär behandelt, davon 16 intensivmedizinisch.

Der Kanton Aargau hat wegen des Feiertages keine aktuellen Zahlen veröffentlicht. Am Samstag hatte das Gesundheitsdepartement 28 neue positive Tests gemeldet. Insgesamt sind es demnach 878. 76 infizierte Personen sind hospitalisiert, davon 23 Personen auf der Intensivstation, 21 davon werden künstlich beatmet. 6 Personen sind auf der Intermediate Care Unit/Überwachungsstation. 18 Personen sind verstorben.