von sk

Um die Elektromobilität zu fördern, haben Bund und Land in den vergangenen Jahren zahlreiche Förderprogramme aufgelegt. Insbesondere der Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge stand dabei im Vordergrund.

Ühlingen-Birkendorf Diese Firma gibt Gas: Die erste Wasserstoff-Tankstelle am Hochrhein steht in Ühlingen Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem jetzt aufgelegten Programm „Nicht-öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge“ können Arbeitgeber – Unternehmen und Kommunen – Ladestationen für den eigenen Gebrauch fördern lassen: Sowohl für den Fuhrpark (Dienstfahrzeuge) als auch die Mitarbeiter können Ladestationen errichtet werden. Das neue Programm fördert die Beschaffung und Errichtung von fabrikneuen Ladestationen mit maximal 900 Euro je Ladepunkt. Unternehmen können an einem Standort bis zu 50 Ladepunkte fördern lassen, während Kommunen mindestens zehn Ladepunkte zur Förderung beantragen müssen. Die Ladestationen dürfen nicht öffentlich zugänglich sein und müssen zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben werden.

Bad Säckingen Die Elektro-Mobilität kommt in der Region nur schleppend voran Das könnte Sie auch interessieren

„Mit diesem Programm schließt das Bundesverkehrsministerium eine entscheidende Lücke in der Förderlandschaft“, erläutert Kai Müller, beim Landratsamt Waldshut für den Ausbau der Ladeinfrastruktur zuständig. „Für andere Bereiche, insbesondere im öffentlich zugänglichen Raum, gibt es bereits erfolgreiche Förderprogramme. Die Möglichkeit, auch beim Arbeitgeber zu laden, ist deshalb so wichtig, weil nach Meinung aller Experten der Großteil aller Ladevorgänge im nicht-öffentlichen Bereich stattfinden muss – also in der eigenen Garage oder am Arbeitsplatz.“

Eckdaten zum Förderprogramm

Das Landratsamt Waldshut hat die wichtigsten Eckdaten zum neuen Förderprogramm auf seiner Homepage zusammengefasst (www.landkreis-waldshut.de, Suchwort „Mobilität). Dort findet sich auch ein Verzeichnis von Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen aus dem Landkreis, die bei Kauf und Installation der Ladestationen behilflich sind. Alle offiziellen Informationen und Antragsformulare sind auf den Seiten der KfW-Bank hinterlegt (www.kfw.de/439 für Kommunen und www.kfw.de/441 für Unternehmen).