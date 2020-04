von SÜDKURIER-Redaktion

Situation im Landkreis Waldshut

Derzeit gibt es im Landkreis Waldshut 268 bestätigte Corona-Fälle (Stand 16.04.2020, 16 Uhr). Das sind 14 Fälle mehr als am Vortag. Dafür war in den Tagen zuvor nur eine minimale Steigerung zu verzeichnen, so das Landratsamt. Bei den 268 bestätigten Fällen (119 Männer / 149 Frauen) handelt es sich um alle bisher positiv getesteten Fälle. Die Genesenen sind in dieser Gesamtzahl inbegriffen. Ihre Zahl beläuft sich laut Angaben des Landratsamts auf 148 Personen (8 mehr im Vergleich zum Vortag). 22 Personen sind verstorben. 31 Personen befinden sich in Kliniken innerhalb und außerhalb des Kreises in stationärer Behandlung.

Hochrhein/Südschwarzwald Corona-Krise: Die aktuellen Entwicklungen am Hochrhein und im Südschwarzwald Das könnte Sie auch interessieren

Blick in die Schweiz:

Kanton Basel-Stadt: Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt meldet mit Stand Donnerstag, 16. April, 9 Uhr, insgesamt 917 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt. Dies sind acht mehr als am Vortag. 711 Personen der 917 positiv Getesteten und damit über drei Viertel sind wieder genesen.

Im Kanton Basel-Stadt liegt ein weiterer Todesfall aufgrund einer Covid-19-Infektion vor. Beim verstorbenen Mann handelt es sich um eine Person aus der Risikogruppe (älter als 65 und/oder bestehende Vorerkrankung). Er war 87 Jahre alt. Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt beträgt nunmehr insgesamt 37.

Im Kanton Basel-Stadt werden nebst den Tests der Kantonsbewohnerinnen und -bewohner auch Tests von Verdachtsfällen aus anderen Schweizer Kantonen und dem grenznahen Ausland durchgeführt. Bisher sind die Tests von 1416 Personen positiv ausgefallen (inklusive der 917 Basler Fälle). Aktuell befinden sich 54 Einwohner des Kantons Basel-Stadt aufgrund einer Covid-19-Infektion in Spitalpflege in einem baselstädtischen Spital. Total sind es 76 Personen (inklusive außerkantonale und ausländische Patienten). Insgesamt sechs Personen benötigen Intensivpflege. Die anderen Patienten befinden sich auf der normalen Station.

Kanton Basel-Landschaft: Im Kanton Basel-Landschaft nahm die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle seit dem Vortag um 13 auf 781 zu. Als geheilt gelten davon 623 Menschen. Unverändert sind es 25 Todesopfer in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Der Kanton Aargau meldet am 16. April 943 bestätigte Covid-19-Fälle (14 mehr als am Vortag). 61 Personen sind im Krankenhaus. Davon werden 20 Personen auf Intensivstationen behandelt und müssen künstlich beatmet werden müssen. Drei Personen sind auf der Intermediate Care Unit/Überwachungsstation. Bisher sind 23 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben (1 mehr als am Vortag). Laut Schätzung des Kantonsärztlichen Dienstes gelten im Aargau rund 500 Personen als geheilt.

Im Kanton Schaffhausen gibt es aktuell (Stand 16.4.2020, 9.30 Uhr) 60 Covid-19-Infektionen (+1). Zehn Patienten (+1) werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf einer Intensivstation. Nach wie vor gibt es nur einen Corona-Toten in diesem Kanton.

Eine Übersicht über die aktuelle Situation in der gesamten Schweiz finden Sie hier: