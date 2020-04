von SÜDKURIER-Redaktion

Situation im Landkreis Waldshut

Im Vergleich zum Vortag ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen genauso stark gestiegen wie die Zahl der Genesenen. Waren am Vortag 268 positiv auf Covid-19 Getestete zu verzeichnen, so waren es am 17. April, 16 Uhr, 277. Demgegenüber hat sich die Zahl der Genesenen von 148 auf 157 erhöht. Neu sind 25 Todesfälle gemeldet. Der Anstieg von drei Toten im Vergleich zu gestern erklärt sich durch die jetzt erst erfolgte amtliche Meldung. Die Personen waren bereits letzte Woche verstorben.



Bei den Erkrankten handelt es sich um 122 Männer und 155 Frauen. Sie verteilen sich auf 27 Gemeinden des Landkreises.

Situation im Landkreis Lörrach

Die Gemeinden Dachsberg, Häusern, Hohentengen, Lottstetten und Todtmoos sind bisher von gemeldeten Erkrankungsfällen verschont geblieben.32 Personen befinden sich in Kliniken innerhalb und außerhalb des Kreises in stationärer Behandlung.

Eine weitere Person, über 45-jährig, ist im Landkreis Lörrach mit COVID-19-Infektion ist verstorben. Angaben zu Vorerkrankungen liegen dem Gesundheitsamt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Die Zahl der Verstorbenen liegt nun bei 27.

Die Zahl der bestätigten COVID-19-Infektionen hat sich seit gestern um 12 auf insgesamt 523 Fälle erhöht (Stand: 17. April, 15:30 Uhr). Zurzeit werden 40 COVID-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, elf von ihnen müssen beatmet werden.

Insgesamt liegen dem Gesundheitsamt 3037 negative Abstrichergebnisse vor. 306 Personen mit bestätigter COVID-19-Infektion sind inzwischen wieder gesund aus der Quarantäne entlassen worden.

Blick in die Schweiz:

Kanton Basel-Stadt: Mit Stand Freitag, 17. April 2020, 9 Uhr, liegen insgesamt 923 positive Fälle von Personen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt vor. Dies sind sechs mehr als am Vortag. 720 Personen der 923 positiv Getesteten und damit über drei Viertel sind wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle im Kanton Basel-Stadt beträgt unverändert 37. Im Kanton Basel-Stadt werden nebst den Tests der Kantonsbewohnerinnen und -bewohner auch Tests von Verdachtsfällen aus anderen Schweizer Kantonen und dem grenznahen Ausland durchgeführt. Bisher sind die Tests von 1424 Personen positiv ausgefallen (inklusive der 923 Basler Fälle). Aktuell befinden sich 50 Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Basel-Stadt aufgrund einer Covid-19-Infektion in Spitalpflege in einem baselstädtischen Spital. Total sind es 68 Personen (inklusive ausserkantonale und ausländische Patientinnen und Patienten). Insgesamt sieben Personen benötigen Intensivpflege. Die anderen Patientinnen und Patienten befinden sich auf der normalen Station.

Kanton Basel-Landschaft: Im Kanton Basel-Landschaft nahm die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle seit dem Vortag um 13 auf 794 zu. Als geheilt gelten davon 632 Menschen. Unverändert sind es 25 Todesopfer in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Im Kanton Aargau liegen zurzeit 960 bestätigte Fälle vor (17 mehr als am Vortag). 58 Personen sind zurzeit hospitalisiert. Davon werden 20 Personen auf Intensivstationen behandelt, alle 20 müssen künstlich beatmet werden . 3 Personen sind auf der Intermediate Care Unit/Überwachungsstation. Bisher sind 24 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben (1 mehr als am Vortag). Mit weiteren Fällen muss gerechnet werden. Nach einer Schätzung des Kantonsärztlichen Dienstes gelten im Aargau rund 540 Personen als geheilt.

Im Kanton Schaffhausen gibt es aktuell (Stand 17.4.2020, 9.30 Uhr) 60 Covid-19-Infektionen (unverändert). Acht Patienten (-2) werden im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf einer Intensivstation. Nach wie vor gibt es nur einen Corona-Toten in diesem Kanton.

