von Susanne Eschbach

Für Klangfreunde: Rossini Hayward in Rheinfelden

Was gibt es zu erleben?

Das städtische Kulturamt lädt im Rahmen des Gitarrenfestivals „Akkorde am Hochrhein“ am Sonntag, 11. Oktober, zum Konzert mit Gitarrist Rossini Hayward im Dietschy-Saal von Haus Salmegg ein. Hayward, der sich in den vergangenen Jahren verstärkt dem Arrangieren und Komponieren neuer Werke gewidmet hat, wird dabei einen musikalischen Einblick in sein Schaffen geben und unter anderem seine Komposition „Rheingold Fantasy“ auf die Bühne bringen. Das Konzert im Dietschy-Saal beginnt um 19 Uhr.

Sicherheitsmaßnahmen:

Es gelten die bestehende Abstands- und Hygieneregeln. Eine Mund- und Nasenmaske ist mitzubringen.

Eintritt:

Karten sind im Vorverkauf in der Tourist-Information oder über Reservix erhältlich und kosten 12 Euro (ermäßigt acht Euro). An der Abendkasse fallen Kosten in Höhe von 15 Euro an. Einlass ist eine halbe Stunde vor Konzertbeginn.

Der Gitarrist Rossini Hayward gastiert am Sonntag in Rheinfelden. | Bild: Veranstalter

Rheinfelden Kulturprogramm in Rheinfelden: Vorfreude auf ein kleines Stück Alltag Das könnte Sie auch interessieren

Für Naturfreunde: Fotoausstellung in Wehr



Was gibt es zu erleben?

Am Sonntag, 11. Oktober, um 10 Uhr öffnet die Fotoausstellung der Fotofreunde Wehr im Alten Schloss in Wehr. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation diesmal ohne Vernissage. Die Aussteller haben sich wieder mit unterschiedlichen Themenbereichen auseinandergesetzt. Somit bieten die Fotos der mehr als zehn Ausstellern eine große Vielfalt. Es geht in die Welt der Blumen und Insekten und bildlich auf die Reise nach Island oder Marokko.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gelten?

Für den Besuch bei der Ausstellung gelten die aktuellen Corona-Hygiene- & Abstandsregeln. Es dürfen sich gleichzeitig nur zehn Besucher im Ausstellungsraum aufhalten. Der Mund- und Nasen-Schutz ist Pflicht.

Eintritt und Öffnungszeiten



Die Ausstellung ist geöffnet bis Sonntag, 1. November, jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Fotofreunde aus Wehr laden zur Ausstellung ein. | Bild: fotofreunde wehr

Wehr Fotofreunde zeigen ihre Werke Das könnte Sie auch interessieren

Für Kenner: Drei Konzerte in Bonndorf



Was gibt es zu erleben?

Ein einzigartiges Konzert mit Künstlern und Künstlerinnen aus dem Landkreis steht im Schloss Bonndorf auf dem Programm: Zunächst tritt am Samstag, 10. Oktober, um 16.30 bis 17.30 Uhr das Casal-Quartett aus Hohentengen auf die Bühne im Schlosssaal. Es erklingt Ludwig van Beethovens Streichquartett op 135 F-Dur und das Streichquartett c-Moll von Friedrich Theodor Fröhlich. Dasselbe Konzert spielt das Casal-Quartett dann nochmals um 20.15 Uhr. Um 18.30 Uhr gehört die Bühne der Laufenburger Pianistin Gabriela Fahnenstiel. Sie studierte zuletzt in New York an der Manhattan School of Music. Ihr Abend steht ganz im Zeichen der Komponistinnen. Es sind Werke von Clara Schumann und der Französin Louise Farrenc zu hören. Auch Fahnenstiel widmet ein Stück Ludwig van Beethoven. Sie spielt die Sonate Nr.7 op.10 Nr.3 in D-Dur. Das Kulturamt des Landkreises möchte mit diesen Konzerten einheimischen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne bieten und sie dadurch auch unterstützen.

Sicherheitsmaßnahmen?

Um die Corona-Schutzregeln einhalten zu können, werden drei je einstündige Konzerte an einem Tag angeboten. Es gelten die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln. Eine Mund- und Nasenmaske ist mitzubringen.

Eintritt?

Eintritt: 25 Euro. Reservierungen unter: kultur@landkreis-waldshut.de, oder Telefon 07751/86-7402 und 07703/7978.

Das Casal-Quartett und Gabriela Fahnenstiel (Bild) gastieren im Schloss Bonndorf. | Bild: Veranstalter

Bonndorf Kultur im Schloss Bonndorf: Programm soll etwas entzerrt werden Das könnte Sie auch interessieren