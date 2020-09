von Susanne Eschbach

Für Musikfreunde: Gitarromatico in Waldshut

Was gibt es zu erleben? Das „Duo Gitarromatico“ ist ein musikalisches Projekt von Adrian Brenneisen und Florin Emhardt, welches im Rahmen des Akkorde-Festivals 2020, am Freitag, 25. September, um 20 Uhr in der Stadtscheuer in Waldshut, erstmals zu hören ist. Die beiden Musiker haben für ein Konzertprogramm zusammengestellt, das bei der altenglischen Lautenliteratur beginnt und bei zeitgenössischen Kompositionen endet.

Sicherheitsmaßnahmen: Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Mund- und Nasenmaske mitbringen.

Tickets: Keine Abendkasse! Die Tickets kosten 15 Euro. Vorverkauf bei der Tourist-Info Waldshut, Telefon 07751/833-200.

Das Duo Gitarromatico tritt in Waldshut auf. | Bild: privat

Für Familien: Herbstmarkt in Rheinfelden



Was gibt es zu erleben? Rund 15 Attraktionen wird es ab Samstag, 26. September,geben. Autoscooter, Kettenkarussell und zum ersten Mal eine Laufgeisterbahn. Die Buden stehen in größerem Abstand als sonst zueinander.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gelten? Maximal 500 Besucher dürfen sich auf dem Gelände aufhalten. Es gibt getrennte Ein- und Ausgänge. Es gelten die Abstandsregeln und die Maskenpflicht.

Öffnungszeiten und Eintritt? Der Herbstrummel findet statt von Samstag, 26. September, bis Sonntag, 11. Oktober, täglich 13 bis 20 Uhr, auf dem Tutti-Kiesi-Areal in Rheinfelden. Der Eintritt ist frei, vor Ort muss man sich registrieren.

Ab 26. September ist wieder Rummel in Rheinfelden. | Bild: Horatio Gollin

Für Dichter und Denker: Poetry Slam in Wehr



Was gibt es zu erleben? Von Poesie und Lyrik bis hin zu Comedy – der Poetry Slam am Sonntag, 27. September, um 19 Uhr, in der Wehrer Stadthalle soll für jeden Geschmack etwas bieten. Moderator und Organisator Elias Raatz bringt am Sonntag drei Sprachkünstler mit.

Sicherheitsmaßnahmen? Die Stadthalle ist gut durchlüftet und bietet maximal140 Zuschauern einen Platz. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Mund- Nasenmaske mitbringen.

Eintritt? Der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 18 Euro. Karten bei der Tourist-Info Wehr, Telefon 07762/80 86 01 sowie online unter www.reservix.de

Wehrs Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl freut sich auf den Poetry Slam. | Bild: Julia Becker