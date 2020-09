von Susanne Eschbach

Für Entdecker: Diga-Gartenmesse in Rheinfelden

Was gibt es zu sehen?

Inmitten des wunderschönen Schlossparks von Beuggen, direkt im Rhein gelegen, erwarten Sie über 100 Aussteller zur 17. Diga-Gartenmesse. Die volle Blütenpracht bildet den besten Rahmen für eine herrlich unterhaltsame und informative Auszeit.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?

Für Besucher und Aussteller ist es verpflichtend eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Auch muss ein Kontaktformular ausgefüllt werden. Es empfiehlt sich das Kontaktformular bereits zuhause auszufüllen. Unter ww.suema-maier.de gibt es alle Informationen.

Eintritt und Öffnungszeiten?

Freitag, 10 bis 18 Uhr; Samstag, 10 bis 10 Uhr und Sonntag, 11 bis 18 Uhr. Eintritt: 8 Euro; Parken frei

Max Barley aus London.

Für Genießer: Orgelmusik zur Marktzeit



Was gibt es zu erleben?

Am Samstag, 12. September, um 11.30 Uhr findet wieder Orgelmusik zur Marktzeit im Bad Säckinger Münster St. Fridolin statt. An der Orgel sitzt Max Barley. Er ist Kirchenmusiker an der St. Mary's Church in London/Wimbledon. Zu hören gibt es Werke von Johann Sebastian Bach, Frank Bridge, Edward Elgar und John Rutter.

Welche Schutzmaßnahmen gibt es?

Es sind maximal 100 Personen zugelassen. Die Zuhörer werden gebeten, eine Mund- Nasenbedeckung mitzubringen.

Eintritt?

Eintritt frei (Kollekte)

Für Familien: Stadtführung durch Laufenburg/Schweiz



Was gibt es zu erleben?

Am Sonntag, dem 13. September, öffnet um 14 Uhr die erste Ausstellung in der Galerie Altes Schloss Wehr unter Corona-Auflagen ihre Pforten. Der Künstler ist anwesend. Gezeigt werden die Werke von Jürgen Giersch aus Freiburg, dessen Werkschau den eindrücklichen Titel „Leben nach 1945“ trägt.

Welche Sicherheitsvorgaben gelten?

Es dürfen maximal nur zehn Besucher gleichzeitig die Galerie. Es gelten die aktuellen Corona- und Hygienevorschriften. Das Tragen eines Mund-und-Nasen-Schutzes ist Pflicht.

Was kostet der Eintritt?

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 4. Oktober jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Nähere Informationen bei der Tourist-Info Wehr, Telefon 07762/808 601.