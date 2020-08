von Susanne Eschbach

Für Kunstfreunde: Adelheid Fuss in Görwihl

Was gibt es zu sehen?

„Kontakt II“ präsentiert am Freitag, 28. August zwischen 17 und 19 Uhr im Rahmen des Görwihler Kunstsommers, die Künstlerin Adelheid Fuss in der Kapelle Theresia von Lisieux in Tiefenstein. Musikalisch begleitet wird sie dabei von Jazz mit zwei KIntrabässen, gespielt von den Musikern Markus Lechner und Jonas Hoenig.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?

Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsbestimmungen. Eine Mund-Nasenmaske ist mitzubringen.

Was kostet der Eintritt?



Der Eintritt ist frei.

Künstlerin Adelheid Fuss. | Bild: Bernd Gartenschläger

Für Kenner: Jazz in Rheinfelden



Was gibt es zu erleben?

Der Tessiner Pianist Silvan Zingg aus Lugano ist seit seinem 21. Lebensjahr Profimusiker. Am Freitag, 28. August, steht er um 20 Uhr auf der Bühne im Saal der Kapuzinerkirche in Rheinfelden/CH. In der Standardbesetzung als Trio werden von Boogie bis hin zum klassischen Jazz alle Stilrichtungen mit Swing und Spielwitz dargeboten.

Welche Schutzmaßnahmen gibt es?

Wegen Covid-19 wird um eine telefonische Anmeldung unter 0041/61-836 25 25 gebeten. Die Sicherheitsabstände sind gewährleistet. Das Tragen einer Schutzmaske wird empfohlen, ist aber freiwillig.

Eintritt?

Tickets kosten 40 Franken, keine Platzreservierung.

Der Tessiner Pianist Silvan Zingg aus Lugano. | Bild: Veranstalter

Für Familien: Wandern mit Spaßfaktor



Was gibt es zu erleben?

Der Hochschwarzwald bietet eine Vielzahl an Freizeitangeboten. Im Lenzkircher Ortsteil Saig führt auf einer Strecke von zwei Kilometern ein Kinderwanderpfad über den Kuhberg. An mehreren Stationen lernen Kinder auf spielerische Weise die Landwirtschaft im Hochschwarzwald kennen. Ob mit Gleichgewichtsübungen oder beim Gummistiefel-Kegeln sorgen für ein unterhaltsames Naturerlebnis.

Welche Sicherheitsvorgaben gelten?

Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln.

Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt ist frei. Weitere Infos und kindgerechte Wanderwege unter www.hochschwarzwald.de/Familienurlaub