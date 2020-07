von Susanne Eschbach

Für Bewunderer: Theodor Heuss in Rheinfelden

Was gibt es zu sehen?

Theodor Heuss wurde 1949 zum ersten Bundespräsidenten gewählt, gestaltete zuvor das Grundgesetz mit und setzte sich als liberaler Journalist und Politiker für die Demokratie in Deutschland ein. Die Wanderausstellung zeigt mit Originalobjekten, Fotos, Ton- und Filmdokumenten sowie interaktiven Elementen den Weg des ersten Bundespräsidenten und seiner Frau Elly Heuss-Knapp.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?

Corona-bedingt ist die Ausstellung in der Rathausgalerie nicht frei zugänglich, sondern kann vom 18. Juli bis 2. Oktober immer samstags um 9 und um 11 Uhr besichtigt werden. Hierzu ist eine Anmeldung bei Stefanie Franosz, Telefon 07623/95 430 oder per Mail an s.franosz@rheinfelden-baden.de notwendig. Der Eintritt ist frei.

Was kostet der Eintritt?

Die Wanderausstellung zeigt den Weg des ersten Bundespräsidenten und seiner Frau Elly Heuss-Knapp. | Bild: Chantal Hommes-Olaf

Für Musikfreunde: X-Bluesive in Waldshut

Was gibt es zu erleben?

Nach der Corona-Zwangspause bringt die Bluesrockband „x-bluesive“ am Freitag, 17. Juli, die Musik von Legenden des Blues und Bluesrock wieder live auf die Bühne des Stellwerks in Waldshut. Spielfreude, ansteckendes Blues-Feeling und virtuose Instrumentalsoli – das sind die Markenzeichen dieser Band.Zum Repertoire gehören legendäre Bluesrocknummern ebenso wie die mit knackigem Biss servierten Blues-Klassiker.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?

Es gilt die aktuelle Abstandspflicht. Mund- und Nasenschutz ist mitzubringen.

Wann geht es los und wo bekomme ich Tickets?

Beginn ist um 20 Uhr; die Band spielt auf Kollekte.

X-Bluesive spielt im Stellwerk. Bild: Privat | Bild: Sandra Schuck

Für Kenner: Zeitgenössische Musik in Herrischried



Was gibt es zu erleben?

Die Konzertreihe „concepts of doing“ gastiert erstmals in Herrischried. Das 14. Festival von concepts of doing präsentiert führende europäische Musiker und zeigt ein konsequentes Spektrum dieser lebendigen Kunstform am Freitag, 17., und Samstag, 18. Juli, im Freilichtmuseum Klausenhof, in jeweils zwei Konzerten.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?

Es gelten die aktuellen Abstands- und Mundschutzregelungen. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich unter festivalherrischried@gmail.com

Was kostet der Eintritt?

Beginn ist jeweils 18 und 20.30 Uhr; Eintritt: 25 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Ein Konzert mit frei improvisierter Musik findet am 17. und 18. Juli jeweils ab 18 Uhr im Wagenschopf des Freilichtmuseums Klausenhof statt. Der Neu-Herrischrieder Alexander Frangenheim (Bild) steht dabei am Kontrabass. | Bild: Ralf H. Dorweiler