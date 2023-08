Die Waldbrandgefahr im Landkreis Waldshut wächst, das Grillen an offiziellen Grillstellen ist aber noch erlaubt. Allerdings ruft das Kreisforstamt zur Vorsicht im Umgang mit Feuer im Wald auf.

Denn: „Die meisten Waldbrände sind menschengemacht und entstehen durch Unachtsamkeit“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Was muss beim Grillen beachtet werden?

Ein Feuer im Wald darf nur an offiziell eingerichteten Grill- und Feuerstellen entzündet werden. Dabei sollen laut Kreisforstamt als Brennmaterialien nur Holz oder Kohle verwendet werden.

Das Feuer darf nie unbeaufsichtigt gelassen werden. „Besonders wichtig ist, dass die Feuerstelle immer komplett gelöscht ist, bevor man den Platz verlässt“, erklärt der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Jestetter Förster Ralf Göhrig. Für das Löschen sollte Sand oder Wasser bereitgehalten werden.

Gegrillt werden darf nur an offiziellen Grillstellen, wie hier am Vitibuckturm in Tiengen. (Archivbild) | Bild: Völk, Melanie

Zusätzlich wird geraten, vor jedem geplanten Feuer im Wald den Waldbrandgefahrenindex im Internet zu prüfen. Ab Waldbrandstufe 4 sollte auf ein Feuer verzichtet werden. Ralf Göhrig weist darauf hin, dass sich der Gefahrenindex ständig verändert, daher sei stets eine aktuelle Prüfung geboten.

„Grundsätzlich gilt auch der gesunde Menschenverstand. Wenn es heiß ist und zusätzlich ein starker Wind geht, sollte man auf ein Feuer, auch an einer offiziellen Grillstelle, verzichten“, appelliert Göhrig.

Was muss im Wald außerdem beachtet werden?

Das Kreisforstamt weist in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf das bestehende gesetzliche Rauchverbot im Wald hin, das bis zum 31. Oktober gilt.

Es dürfen keine Zigaretten aus dem Auto geworfen werden, da dies zu den

Hauptursachen von Feld- und Waldbränden zählt.

Fahrzeuge dürfen nur auf ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden. Das Parken auf Gras und Wiesen sollte vermieden werden, da heiße Fahrzeugteile trockene Pflanzen entzünden können. Zudem müssen die Rettungswege für die Feuerwehr müssen „unbedingt freigehalten werden“.

Was tun, wenn es im Wald brennt?

Kleine Brände

Kleine Brandherde können laut Auskunft des Kreisforstamts meist selbstständig mit Wasser, Sand oder Erde aus der Umgebung erstickt werden. Förster Ralf Göhrig empfiehlt als Präventivmaßnahme ausreichend Wasser und auch einen Spaten mitnehmen, mit dem ein kleines Feuer auch augeschlagen werden kann.

Große Brände

Bei großen Brandherden und Feuern muss umgehend die Feuerwehr über die

Nummer 112 informiert werden. „Teilen Sie der Feuerwehr am Telefon mit, wo es brennt, was brennt, wer betroffen ist und wie groß der Brand ist“, heißt es dazu in der Mitteilung. Zudem sei es wichtig, Ruhe zu bewahren und sich zum Eigenschutz entgegen der Windrichtung vom Feuer zu entfernen