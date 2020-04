von sk

Die Landkreise Lörrach und Waldshut haben eines gemeinsam: Die Kurve der gemeldeten Corona-Infektionen flacht sich ab. Aber: Bei den Todesfällen in Zusammenhang mit Covid-19 ist noch keine Entspannung spürbar. Hier steigt die Zahl stetig an. Die Zahlen im einzelnen:

Landkreis Waldshut: Bewegung bei den Corona-Zahlen für den Landkreis Waldshut gibt es derzeit allein bei der Zahl der Genesenen. Ihre Zahl stieg von 218 am Vortag auf 226 (30. April, 15 Uhr). Gleich geblieben ist dagegen die Zahl der Covid-19-Infizierten. Sie liegt weiterhin bei 305. Und es sind auch sind keine weiteren Todesfälle hinzugekommen. 12 Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung in Kliniken im oder außerhalb des Landkreises. 40 positive Corona-Fälle befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Bild: Landratsamt

Kreis Lörrach: Zwei weitere Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, sind verstorben, es handelt sich um eine über 80jährige und eine über 70jährige Person. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 liegt damit bei 48. Die Zahl der positiven Befunde ist seit gestern um vier auf insgesamt 646 Fälle gestiegen (Stand 30. April, 16:30 Uhr). Aus der Quarantäne wurden seit gestern 17 weitere Personen entlassen. Von den Infizierten sind somit mittlerweile 399 Personen wieder genesen. Im Krankenhaus werden aktuell 21 COVID-19-Patienten behandelt, von denen vier beatmet werden müssen. Insgesamt wurden dem Gesundheitsamt mittlerweile 4021 negative Abstrichergebnisse gemeldet.