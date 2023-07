In der Gemeinde Albbruck ist einer der besten deutschen Radsportler daheim. Nico Denz gewann zuletzt im Mai bei der Giro d‘Italia die 12. und die 14. Etappe. Der Radprofi stammt aus Waldshut-Tiengen, wohnt aber seit einigen Jahren mit seiner Familie in Albbruck. Dort freuten sich Bürgermeister Stefan Kaiser und Landrat Martin Kistler, ihn im Albbrucker Rathaus begrüßen zu können.

Denz war komplett sprachlos, als er zum zweiten Mal siegte

Ursprünglich, so berichtete Nico Denz, sei er zur Giro nur als „Bodygard“ in sein Team gekommen. „Dann kamen die Bergetappen, da war auf einmal meine Chance da“, so beschrieb er die entscheidenden Momente seiner Radsportkarriere. Dann kam der zweite Etappensieg bei der Giro, womit eigentlich niemand gerechnet habe. Auch er selbst sei komplett sprachlos gewesen, als es noch ein zweites Mal klappte.

Im Albbrucker Rathaus trägt sich der Radsportler Nico Denz (Mitte) ins Goldene Buch der Gemeinde ein. Neben ihm Landrat Martin Kistler (links) und Bürgermeister Stefan Kaiser. | Bild: Manfred Dinort

„Oft geht man Risiken ein, die nicht unbedingt sein müssen“

„So richtig realisiert habe ich das immer noch nicht“, sagte er. Allerdings habe er sich dann etwas zurücknehmen müssen, da es bei ihm zu gesundheitlichen Problemen kam. Natürlich komme es auch immer wieder zu Stürzen und auch zu Verletzungen. Einmal habe er sich den Arm gebrochen. „Oft geht man Risiken ein, die nicht unbedingt sein müssten“, stellte Denz fest.

Sein Albbrucker Zuhause nannte er „ein perfektes Trainingsgebiet mit dem Schwarzwald vor der Haustüre“. Auch die Nähe zweier Flughäfen in Zürich und Basel bezeichnete er als vorteilhaft.

Wer erfolgreich sein will, muss sich auch mal im Hintergrund halten können

Wichtig sei, um auf Dauer erfolgreich zu sein, die richtige Taktik zu beherzigen, seine Kräfte optimal einzusetzen und sich auch mal im Hintergrund zu halten. Die Giro d‘Italia sei richtig hart für ihn gewesen. „Da braucht man viel Zeit, das ganze physisch und mental wegzustecken.“ Als seine nächsten Ziele nennt Denz die Teilnahme an der Spanienrundfahrt Vuelta und die Weltmeisterschaften im Straßenfahren in Glasgow. Einen großen Wunsch hat der Radsportler noch offen: die Teilnahme an der Tour de France und die Ankunft in Paris.

Der Bürgermeister ist stolz auf seinen Mitbürger

Kaiser erklärte, er sei „froh und stolz“ einen solchen Bürger und Sportler in seiner Gemeinde zu haben – „einer, der stets gut vorbereitet ins Rennen geht“. Nur so sei es möglich, gleich zwei Etappensiege zu erringen.

Martin Kistler gratulierte Denz im Namen des Landkreises. „Ich freue mich, einen erfolgreichen Sportler begrüßen zu können, zumal wenn er bodenständige und heimatbezogen ist.“ Er sei immer stolz „auf ein sympathisches Aushängeschild in unserem Kreis“. Für seine tollen Erfolge überreichte er dem Radsportler ein spezielles Geschenk. Der Besuch im Albbrucker Rathaus schloss mit einer Runde Sekt und einem Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde.