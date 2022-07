von SK

Ein Kind hat sich am Mittwoch, 6. Juli, in Lörrach mit einer Schusswaffe am Hals verletzt. Laut derzeitiger Sachlage wurde das neunjährige Kind, das in der Mühlestraße hinter einem Mehrfamilienhaus spielte, von einem Diabolo-Geschoss in den Hals getroffen.

Wie die Polizei berichtet, finden Diabolos normalerweise Verwendung beim Schießen mit Luftdruckwaffen. Das Geschoss musste im Krankenhaus operativ entfernt werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwischenzeitlich ist das Kind wieder zu Hause.