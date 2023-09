Online-Bürgerportal

Die Kraftfahrzeug-Zulassung ist jetzt digital: Schon im Februar hat das Kabinett die von Bundesminister Volker Wissing vorgelegte Verordnung zum Neuerlass der Fahrzeug-Zulassungsverordnung beschlossen. Am 1. September ist diese nun in Kraft getreten. Im Online-Bürgerportal des Landkreises Waldshut finden Bürger die entsprechenden Internetseiten, um ihr Auto digital an-, ab- oder umzumelden.