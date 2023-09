Wutöschingen – Sehr gut angenommen wurde die erste Kreuzfeier in Ofteringen am Sonntagabend. Pfarrer i.R. Karl Boll will damit eine neue Tradition starten, jedes Jahr am 24. September. Unterstützt wurde er von Pfarrer i.R. Thomas Denoke aus Wutöschingen. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Jugendorchester Wutöschingen (JOW). Schauplatz der Kreuzfeier waren die beiden Kreuze am Ortseingang Ofteringen und einige Hundert Meter weiter in Richtung Eggingen auf der alten Verbindungsstraße bei Familie Rita und Willi Hausy.

Zum Abschluss der Veranstaltung mahnte Pfarrer Boll die Gläubigen mit dem Spruch, den das vergoldete Kreuz ziert: „Vergiss Jesum nicht!“. Als weltlichen Abschluss lud er die Jungmusiker zum Eis essen in das Gasthaus Adler ein und die Erwachsenen auf einen Umtrunk, da er am 24. September 95 Jahre alt wurde.

Nach seiner Priesterweihe 1953 und zahlreichen Krankheitsvertretungen erhielt Karl Boll seine Vikarstelle in Villingen. Er wurde versetzt nach Grafenhausen bei Lahr, in die Gemeinde Ehrenstetten, ins Markgräflerland und nach Schwörstadt-Beuggen. Dort konnte der engagierte Pfarrer viel bewirken und war sehr mit den Menschen verbunden. Seit 1997 wirkte er in seiner Heimatgemeinde Wutöschingen. Er wurde als Spiritual ans Kloster Ofteringen berufen und lebt seither im idyllisch hoch über dem Wutachtal und dem Wutöschinger Ortsteil Ofteringen gelegenen Kloster Marienburg Ofteringen. Das gemeinsam mit Horst Häußler, Horst Merkel, Paul Güntert und Pfarrer Boll erstellte Buch über das Kloster und dessen Geschichte konnte 2012 beim 150-jährigen Jubiläum der Ewigen Anbetung vorgestellt werden. Im Juni 2013 feierte Pfarrer Boll sein diamantenes Priesterjubiläum (60 Jahre) in der Kirche St. Johannes der Täufer in Schwerzen. Vor vielen Jahren hatte er dort bereits seine Erstkommunion erhalten.

Im Dezember 2016 wurde Pfarrer Boll offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Seit sein Nachfolger, Stefan Weber, verabschiedet wurde, hält Pfarrer Karl Boll bis heute noch täglich Gottesdienste im Kloster Marienburg Ofteringen ab. Unterstützt wird er dabei unter anderem von Pfarrer i.R. Thomas Denoke, welcher seinen Lebensabend im Elternhaus in Wutöschingen ebenso aktiv verbringt.