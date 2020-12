Hochrhein vor 5 Stunden

Neue Kapitel über frühere Zeiten finden sich im Jahrbuch des Geschichtsvereins Hochrhein

Der Geschichtsverein bringt sein Jahrbuch 2020 heraus. Einblicke in das Alltagsleben in der Region und Erinnerung an bedeutende Persönlichkeiten sind darin zu lesen.