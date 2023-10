Kreis Waldshut (pm/jet) Die Grüne Jugend Waldshut/Bad Säckingen hat sich am Freitag zur Hauptversammlung im Jugendhaus Bad Säckingen getroffen. Die erfolgreiche Arbeit des vergangenen Jahres soll mit einem neu besetzten Vorstand weitergeführt werden, berichtet der Verein in einer Mitteilung.

„In keinem anderen Kreisverband im ländlichen Raum waren die regelmäßigen Treffen so gut besucht wie bei uns“, lautet laut Mitteilung die Bilanz von Sprecher Florian Tröndle zum vergangenen Jahr. Der 24-jährige Student zeigte sich begeistert von den Projekten, die er mit den knapp 15 aktiven Mitgliedern der Grünen Jugend in diesem Jahr umsetzen konnte: Die Spendenaktionen für den Tafelladen, die Begleitung des OB-Wahlkampfes in Waldshut-Tiengen, die Gründung des Rings politischer Jugend, der am Samstag seine erste Hauptversammlung hatte, das Treffen mit Landrat Martin Kistler und der Besuch des Landtags mit dem Landtagsabgeordneten Niklas Nüssle, welches für Tröndle „der Höhepunkt des Jahres“ war. Nach knapp vier Jahren Vorstand hat er sich, genau wie seine Mitsprecherin Areli Wantia, dazu entschieden, sein Amt abzugeben.

Als neue Sprecher wurden Krisztian Kalmar und Pia Klingert gewählt. Die 17-jährige Schülerin des Scheffel-Gymnasiums, die sich unter anderem bei Fridays for Future engagiert, besetzt einen der beiden Plätze, der bei der Grünen Jugend für ein weibliches Mitglied reserviert ist. Genau wie der 21-jährige Krisztian Kalmar wurde sie einstimmig von allen anwesenden Mitgliedern gewählt. Auch einstimmig gewählt wurde der 17-jährige Julius Berchtold, der sich ebenfalls bei Fridays for Future engagiert und künftig das Amt des Kassenwarts bekleiden wird.

Der neu gewählte Vorstand zeigte sich optimistisch, die Arbeit der vergangenen Jahre fortsetzen zu können. „Gerade Projekte wie die Spendenaktion für den Tafelladen, die konkret vor Ort helfen, möchte ich gerne regelmäßig organisieren“, so Klingert. Auch an Schulen sollen künftig Projekte stattfinden. „Mit Podiumsdiskussionen an Schulen die politische Bildung der Jugendlichen fördern“ möchte Kalmar.