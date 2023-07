Das Personalkarussell bei den krisengeplagten, finanziell angeschlagenen Kliniken des Landkreises Lörrach dreht sich weiter. Bei einem Pressetermin wurde bekannt, dass Udo Lavendel neuer Vorsitzender Geschäftsführer wird. Thorsten Stolpe, Projektleiter und Geschäftsführer für den Bau des neuen Zentralklinikums, geht, berichtet Kliniken-Sprecherin Marion Steger im Nachgang in einer Pressemitteilung.

Weitere Veränderung an der Klinikenspitze

Somit gibt es auf der obersten Führungsebene der Kliniken eine weitere Veränderung: Thorsten Stolpe hat laut Angaben die Kündigung zum Ende des Jahres eingereicht. Und das kurz nach der Fertigstellung des Rohbaus des neuen Klinikums und seiner Berufung zum Geschäftsführer.

Thorsten Stolpe, Projektleiter und Bau-Geschäftsführer des Zentralklinikums, verlässt Lörrach. | Bild: Kliniken Lörrach

Das sind seine Beweggründe

Eine Mischung aus Faktoren habe ihn zu diesem Schritt bewogen, schreibt Steger. Sie zitiert Stolpe: „Projekte dieser Größenordnung sind insbesondere in Zeiten sich stark verändernder Strukturvorgaben, einer Pandemie, der Ukraine-Krise und den daraus resultierenden Verwerfungen natürlich auch im Inneren eines Unternehmens eine enorme Herausforderung.“

In diesem Kontext sei auch Kritik geäußert worden, die ihn sehr berührt und beschäftigt habe. Komme hinzu: Das Ende seiner beruflichen Laufbahn sehe der 59-Jährige zeitlich jenseits des geplanten Projektabschlusses 2025. Überdies habe er ein interessantes Angebot nahe seiner alten Heimat erhalten. Stolpe soll Medienberichten zufolge ab dem 1. Januar 2024 neuer Geschäftsführer der Malteser-Diako gGmbH in Flensburg werden.

Ein neuer Vorsitzender Geschäftsführung

Indes beschloss der Aufsichtsrat der Kliniken des Landkreises Lörrach, Udo Lavendel zum neuen Vorsitzenden Geschäftsführer zu machen. Er ist bereits seit Mai als Geschäftsführer für die Restrukturierung an Bord der Kliniken. Der Aufsichtsrat erweiterte somit Lavendels Mandat. Er tritt die Nachfolge von Sascha Sartor an, der zum Monatsende gekündigt hat.

Udo Lavendel wird Vorsitzender Geschäftsführer der Kliniken des Landkreises Lörrach. | Bild: Kliniken Lörrach

Lavendel äußerte sein Bedauern zur Kündigung des Baugeschäftsführers: „Ich hätte gerne mit Thorsten Stolpe weiter zusammengearbeitet.“ Wie man mit der Nachbesetzung des Aufgabenbereichs umgehe, werde man in den kommenden Monaten klären.

Eine zweite, starke Ebene zur Unterstützung

Vor dem Hintergrund dieser personellen Entscheidung werde aus den anvisierten Durchstarten im Rahmen der Restrukturierung eher ein Neustart, sagt Lavendel. Mit Blick auf die Leitung der Kliniken seien kurze und schnelle Wege in der Spitze von besonderer Bedeutung. Deshalb solle Lavendel nun alleiniger Geschäftsführer bleiben und von einer starken zweiten Ebene unterstützt werden. Details dazu sollen in den nächsten Wochen erarbeitet werden.

Lörrach Der Bau des Zentralkrankenhauses Lörrach liegt weiterhin im Zeitplan Das könnte Sie auch interessieren

So sehen es die Kreistagsfraktionen

Laut der Pressemitteilung stehen die Kreistagsfraktionen einhellig hinter dem eingeschlagenen Weg der Kliniken. Alle Kliniken im Land seien derzeit in Bedrängnis und hätten mit einer teils massiven Unterfinanzierung zu kämpfen.

Das Ratsrund ist sich einig: Für die Kliniken des Landkreises Lörrach könne man nicht ohne Stolz behaupten, die aktuellen Vorgaben der Krankenhausstrukturreform schon vor Langem mit der Weichenstellung und Entscheidung für ein neues zentrales Klinikum vorweggenommen zu haben.

Das ist die Sicht der Aufsichtsratsvorsitzenden

Die Aufsichtsratsvorsitzende und Landrätin Marion Dammann schildert die Situation der Kliniken. „Unsere Kliniken befinden sich in er Talsohle einer umfassenden Krise“, wird sie in der Pressemitteilung zitiert. Wirtschaftliche, strukturelle und personelle Schwierigkeiten sowie ein Vertrauensverlust spielten dabei eine Rolle.

Der Weg zur Restrukturierung Eine Bietergemeinschaft von drei Klinikmanagementberatungen mit Udo Lavendel als Geschäftsführer erhielt im April den Zuschlag für die externe Begleitung des Prozesses für die Restrukturierung der in einer vielfältigen Krise steckenden Kreiskliniken.

Das Beraterteam führt derzeit zahlreiche Gespräche und umfangreiche Analysen in verschiedenen Bereichen der Kliniken durch, heißt es in der Pressemitteilung zum Neustart der Kliniken. Aus den Erkenntnissen würden eine Strategie zur Restrukturierung und den Kulturwandel der Kliniken sowie konkrete Maßnahmen für die Umsetzung entwickelt. Über das Paket werde der Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung am 21. Juli befinden.

Dies sei sehr bedauerlich, sagt Dammann. Zumal in den Kliniken täglich auch viel Gutes geschehe und Menschen geholfen werden könne. Sie sieht in Udo Lavendel und seinem breit aufgestellten Team aus drei Klinikmanagementberatungen beste Voraussetzungen, um gemeinsam mit den Mitarbeitern auf einem guten Kurs in Richtung neues Klinikum zu steuern.