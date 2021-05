Unter dem Dach der Energieagentur Südwest entsteht aktuell ein neues Netzwerk, das den Klimaschutz in den Städten und Gemeinden der Landkreise Waldshut und Lörrach voranbringen soll. Die Staatssekretärin im Bundesumweltministerium und Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter übergab nun als Startschuss einen Förderbescheid in Höhe von 322000 Euro an Jan Münster, den Geschäftsführer der Energieagentur. „In den Kommunen wird Klimaschutz konkret. Mit dem Energie-Effizienz-Netzwerk im Südwesten fördern wir ein wegweisendes Klimaschutzprojekt im kommunalen Umfeld“, so Schwarzelühr-Sutter, bei der Übergabe der Föderurkunde, die im Rahmen einer Internet-Konferenz stattfand.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Energieagentur, Landrat Martin Kistler: „Die Förderung schafft Rückenwind für ein wichtiges Projekt in der Region.“ Gerade die Gemeinden vor Ort hätten viele Gestaltungsmöglichkeiten, um das Thema Klimaschutz voranzubringen. Neben konkreten Klimaschutzmaßnahmen bei kommunalen Bauten spiele die Energieagentur eine zentrale Rolle bei der Beratung von Bürgern und Unternehmen, so Kistler.

Ein knappes Dutzend der rund 70 Gemeinden der beiden Landkreise sollen sich künftig in Sachen Klimaschutz enger austauschen und Erfahrungen weitergeben. „Das ist keine geschlossene Veranstaltung, auch andere Städte und Gemeinden können dem Netzwerk natürlich noch beitreten“, so Jan Münster von der Energieagentur. Schon vor drei Jahren haben sich einige Gemeinden in einem Vorläuferprojekt vernetzt. Nun wolle man „noch eine Schippe drauf legen“ und weitere Impulse für Bürger und Unternehmen setzen.

Welche konkreten Maßnahmen möglich sind, schilderte Grafenhausens Bürgermeister Christian Behringer, der bereits im Vorgänger-Netzwerk aktiv dabei war. Mit Mitarbeiterschulungen konnte nicht nur eine Klimaschutz-Bewusstsein geschaffen werden, sondern auch konkrete Energiesparmaßnahmen umgesetzt werden. Eine Software hilft nun, alle Energieverbräuche der Kommune zu erfassen. Zudem wurden kommunale PV-Anlagen geplant und installiert. Für Maulburgs Bürgermeister Jürgen Multner steht der Vernetzungsgedanke im Vordergrund: „Keine Gemeinde muss das Rad neu erfinden.“ Im interkommunalen Austausch könnten man viel „Best-Practice“-Beispiele sammeln und so Potentiale identifizieren und effektiv nutzen.

Wie wichtig die Fördermittel für kommunale Klimaschutzprojekt sind, betonte Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl. Für viele finanzschwache Gemeinden sei allerdings ein hoher Eigenanteil ein Problem, das die Klimaschutzmaßnahmen nicht verhindern dürfe. Mitb dem Anschluss der Altstadt an das Fernwärmenetz hat die Stadt derzeit ein großes Projekt in der Umsetzung. „Hier gibt es großen Beratungsbedarf für jeden einzelnen Anwohner, da hilft uns die Energieagentur sehr“, so Guhl.