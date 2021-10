Vor dem Amtsgericht Waldshut-Tiengen geht es derzeit um die Nagelstudio-Razzia in der Waldshuter Innenstadt von 2018. Der Gerichtsfall einer heute 26-jährigen Vietnamesin gibt Einblicke in die mutmaßlich illegalen Geschäftspraktiken. Doch die juristische Aufarbeitung erweist sich als schwierig.

Neun Nagelstudios hat das Zollamt Singen am 25. Juli 2018 gemeinsam mit der Bundespolizei in der Waldshuter Innenstadt durchsucht. Die großangelegten Aktion mit 75 Einsatzkräften sollte ein Schlag gegen Schwarzarbeit sein, welche die Beamten in den