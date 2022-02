von Christiane Sahli, Cornelia Liebwein und Sebastian Barthmes

Und jeden Tag kann man sich auf ein neues Video der Narrenzunft „der Gaudi-Hans“ freuen. Zudem waren schräge Töne am Samstag im Kurpark zu hören. In nur wenigen Tagen hatte die Guggenmusik Neonröhrer das Pub-Quiz vorbereitet. Teilnehmen konnten Teams über das Internet und auch im Kursaal. Mehr als 100 Teilnehmer „von hier bis zum Bodensee“ hatten sich angemeldet, sagte Dominik Herr. Die Antworten worden per Chat oder im Saal auf einem Zettel eingereicht. Das Geschehen im Saal wurde per Livestream übertragen. Gewonnen hat ein Team der Hüsemer Hasen, die schnell die Nase vorn hatten. In vier Runden konnten sie die meisten der 36 Fragen zwölf Kategorien beantworten.

Die närrische Bürgerversammlung der Narrenzunft „Der Gaudi-Hans“ konnte zwar im zweiten Jahr in Folge nicht stattfinden, auf die Bühne hatten die Macherinnen der Zunft dennoch einige Gruppen gerufen. Die Beiträge wurden aufgenommen und werden bis Dienstag, 1. März, veröffentlicht.

Jeweils mehr 200 Zuschauer hatten bis Sonntag die Beiträge von „Hans-Peter und die Wiiber vom Berg“, die sich schon seit 19 Jahren am Programm der närrischen Bürgerversammlung beteiligen, und der Fasnethit 2022 der Gaudi-Maries.

Guggenmusiker im Kurpark

Nach dem Pub-Quiz am Freitag schnappten sich die Neonröhrer am Samstag ihre Instrumente und zogen am Nachmittag in den Kurpark. Erste Hinweise auf das Guggen-Open-Air am waren zahlreiche geschminkte Gesichter und einfallsreiche Gewänder, die zu den vielen, herbeigeeilten Zuhörern gehörten. Auch die Blasiwälder Notepflümler, die Gugge-Dubel Bernau und die Narrenzunft Dachsberger Dachse genossen zu den sonnigen Nachmittag in St. Blasien.

Die Wagenbauer St. Blasien machten mit ihrem Wägelchen eine Probefahrt durch den Kurpark. | Bild: Cornelia Liebwein

„Die Idee für dieses Treffen hatte ich Anfang letzter Woche“, sagte der Vorsitzende der Neonröhrer, Dominik Herr. Unter Berücksichtigung der Coronabestimmungen habe man jetzt das gemeinsame Ziel, Fastnacht zu machen und das Brauchtum zu pflegen.

Immer wieder wippten die zahlreichen Fans der Gruppen zum Rhythmus, kreisten die Hüften und hatten sichtlichen Spaß. Was dabei zu hören war, waren gut organisierte und strukturierte Musiker. Die disziplinierten Auftritte mit lautstarker Dynamik und mächtigem Temperament waren in tolle Klänge gebettet. Viel Närrisches musste auch in diesem Jahr wieder abgesagt werden, das traditionelle närrische Konzert des Musikvereins Menzenschwand fiel aber der Pandemie nicht zum Opfer, wenn es auch nicht im gewohnten Rahmen stattfinden konnte. Normalerweise warten die Musikerinnen und Musiker am Schmutzigen Dunschtig nach Narrenbaumstellen und Rathausübernahme im Kurhaus mit närrischen Klängen auf.

Dem Anlass entsprechend fasnachtlich gekleidet heizten die Musikerinnen und Musiker des Musivereins ihrem Publikum an dem kalten Abend ordentlich ein. | Bild: Christiane Sahli

Das Kurhaus kam in diesem Jahr als Veranstaltungsort indes nicht in Frage und so hatte man sich für ein Konzert am Samstag unter freiem Himmel entschieden. Die Musiker fanden allerdings Platz in einem Schopf im Mitteldorf, vor dem sich trotz der Kälte viele Zuhörer eingefunden hatten. Sie konnte sich an mehreren Feuern oder von innen mit heißen Getränken wärmen.

Fetzige Partymusik

Mit dem Narrenmarsch eröffnete der, wie es der Vorsitzende Elmar Wild sagte, närrische Musikverein das Konzert. Nach einigen klassischen Blasmusikstücken ging man schnell zu fetziger Partymusik über. Auch die Musiker, die sich im Rahmen des vom Bund geförderten und nun auslaufenden Wiedereinsteigerprojektes Impulse zusammengefunden hatten, zeigten unter großem Beifall ihr können ihr Können. Für die Rahmenbedingungen, unter anderem Einhaltung der Corona-Vorschriften und Bewirtung sorgte die Geißentäler Narrenzunft.