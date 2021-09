von Susann Duygu-D'Souza

Nach vielen Monaten des Wartens ist Aleyna Gündogans Herzenswunsch nun in Erfüllung gegangen: ein sogenanntes Berkelbike. Mit diesem speziellen Handrad mit Fußfunktion kann sich die Wutöschingerin nun auf längeren Strecken fortbewegen und ihre Muskulatur stärken. Auf das besondere Gefährt ist sie angewiesen, weil die junge Frau aufgrund einer infantilen Zerebralparese spastische Lähmungen und Versteifungen hat. Das hat zur Folge, dass sie ihre Arme und Beine nur bedingt bewegen kann, weshalb die 21-Jährige bereits seit ihrer Kindheit auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

Waldshut-Tiengen Das Leben in einem Rollstuhl: „Corona hat Situation erschwert“ Das könnte Sie auch interessieren

13.000 Euro für Berkelbike – Krankenkassen übernehmen Kosten nicht

Rund 13.000 Euro kostet ein Berkelbike. „Die Krankenkasse übernimmt die Kosten dafür nicht, deshalb war ich auf Spenden angewiesen“, sagt Gündogan. Rund 9000 Euro haben SÜDKURIER-Leser nach einem Aufruf dieser Zeitung im Oktober 2020 gespendet. Zusammen mit der Aktion Herzenswünsche der Stadt Freiburg und einem Facebook-Aufruf sei im März 2021 die benötigte Summe zusammengekommen. „Ich bin überwältigt von der Hilfsbereitschaft der SÜDKURIER-Leser“, sagt die junge Frau.

Zur Person Aleyna Gündogan lebt mit ihrer Familie in Wutöschingen. Die 21-Jährige hat drei Geschwister. Im Juli 2020 hat sie ihren Hauptschulabschluss absolviert. Zu ihren Hobbys zählt sie Schwimmen, sich mit Freunden treffen und Lesen. Seit ihrer Geburt leidet sie unter einer infantilen Zerebralparese.

Vor zwei Wochen ist das Berkelbike nun bei der 21-Jährigen angekommen. Erste Strecken habe sie mit dem Berkelbike bereits zurückgelegt. „Ich hätte selbst nicht gedacht, dass es so toll ist. Bisher schaffe ich locker 30 Minuten, mich mit den Rad fortzubewegen. Durch das Training und die Übung werden es sicher bald mehr.“

„Ich will endlich arbeiten“

Aleyna Gündogan befindet sich derzeit in Reha im Hegau Jugendwerk. „Ich bin hier wegen der Arbeitserprobung. Ich möchte ja gerne beruflich in die Beratung gehen und hier schaut man, was aufgrund meiner Behinderung möglich ist und was nicht. Ich habe ja einen hohen Hilfebedarf, deshalb ist es nicht ganz sicher, ob es mit einer Arbeit in der Beratung klappt.“ Alternativ kann sich die Wutöschingerin auch vorstellen, in der Mediengestaltung zu arbeiten. „Ich kann es kaum erwarten, jetzt etwas zu tun.“ Weil es am Hochrhein aufgrund der begrenzten Angebote nur wenige Möglichkeiten gibt, zieht Aleyna Gündogan es in Betracht, nach München zu ziehen. „Aber ich bin mir noch unsicher“, sagt sie.

Aleyna Gündogan aus Wutöschingen hat viel in Bewegung gesetzt, damit ihr Wunsch von einem Berkelbike in Erfüllung geht. | Bild: privat

„Mühe und Aufwand haben sich gelohnt“

Aleyna Gündogan befindet sich nun seit sieben Wochen in der Reha. „Auch das Berkelbike wurde hierher geliefert. Das ist für mich richtig gut, weil die Physiotherapeuten überprüfen können, ob alle Einstellungen richtig sind.“ Das Berkelbike wird direkt an den Rollstuhl angedockt. „Das hat den Vorteil, dass ich nicht umgesetzt werden muss“, erklärt Aleyna Gündogan. „Es ist das einzige Fahrrad, mit dem man Arme und Beine gleichzeitig bewegen kann. Das fördert auch die Beweglichkeit und die Muskulatur. Es ist ungefähr 2017 auf dem Markt gekommen und stammt ursprünglich aus Holland“, erzählt Aleyna Gündogan. Für die Andockstation musste Aleyna Gündogan ihren Rollstuhl auch nach Holland zum Sitz der Herstellerfirma schicken, damit ein Adapter an ihren Rollstuhl angepasst werden konnte. „Die Mühe und der Aufwand haben sich sehr gelohnt. Ich bin so glücklich über das Berkelbike und über das Stück Unabhängigkeit, dass ich jetzt habe. Ich hoffe, dass die Krankenkassen irgendwann vielleicht eine solche Anschaffung zumindest bezuschussen, so dass mehr Menschen die Möglichkeit auf ein Berkelbike haben.“