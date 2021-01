von sk

Wie die Polizei angibt, war der 17-Jährige gegen 18:30 Uhr über einen Schneehaufen gefahren und dabei gestürzt. Der Sozius habe keinen Helm aufgehabt und sei alkoholisiert gewesen, so die Angaben der Polizei am Montag. Der 20-Jährige sei gegenüber den Einsatzkräften aggressiv geworden und habe im Rettungswagen randaliert. Deshalb sei er in Gewahrsam genommen und in Polizei-Begleitung in eine Klinik gebracht worden. Am Roller ist nur geringer Schaden entstanden, so die weiteren Polizeiangaben.