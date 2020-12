Die Festnahme von drei führenden Köpfen einer mutmaßlichen Bande von deutschlandweit operierenden Ladendieben Ende September in Bad Säckingen zieht immer weitere Kreise. Nun konnten die Staatsanwaltschaft Hechingen und die in Tübingen angesiedelte Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zwei mutmaßliche Hehler im Raum Frankfurt dingfest machen. Damit können sie den seit Anfang des Jahres laufenden Ermittlungen im Rahmen einer regelrechten Serie von Ladendiebstählen einen weiteren Erfolg hinzufügen, wie die Behörden jetzt mitteilen. Dabei handelt es sich laut Angaben der Staatsanwaltschaft Hechingen und der EG Eigentum um zwei aus dem Raum Frankfurt stammende 59 und 33 Jahre alten Männer. Diese befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Grundlage für die Festnahme der Männer in Frankfurt bildete die Festnahme zweier Männer und einer Frau vor gut zweieinhalb Monaten in Bad Säckingen. Das Trio war unmittelbar nach einem Ladendiebstahl Säckingen von Spezialeinsatzkräften vorläufig festgenommen worden. Die drei rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 25 bis 30 Jahren, die als mutmaßliche Drahtzieher der Bande gelten, befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Ihnen werden etwa 70 Ladendiebstähle in ganz Deutschland zur Last gelegt. Das ähnliche Vorgehen in allen Fällen und die Konzentration der Taten auf den süddeutschen Raum hatte die Ermittler bereits im Mai dieses Jahres dazu veranlasst, von einer Serie auszugehen, hinter der stets die selben Täter stecken.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei führten sukzessive auf die Spur eines 33-jährigen rumänischen und eines 59-jährigen indischen Staatsangehörigen, die beide in dringendem Verdacht stehen, die gestohlenen Waren aufgekauft und gewinnbringend weiterverkauft zu haben, wie es nun in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und EG Eigentum heißt.

Handel mit Diebesgut im großen Stil

Dabei soll der Jüngere seine berufliche Tätigkeit als Busfahrer genutzt haben, um Zigaretten regelmäßig im großen Stil nach Rumänien zu transportieren und dort zu verkaufen. Dem Älteren wird zur Last gelegt, als Angestellter eines Kiosks die gestohlenen und von den Dieben günstig erworbenen Markenzigaretten zum regulären Verkaufspreis an ahnungslose Kunden mit Gewinn weiterverkauft zu haben.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung des 33-jährigen Verdächtigen fanden und beschlagnahmten die Ermittler demnach mehrere tausend Euro Bargeld. Außerdem wurden Zahnbürstenaufsätze in größerer Zahl sowie mehrere Flaschen hochwertiger alkoholischer Getränke sichergestellt. Zudem stießen Polizeibeamten aus Baden-Württemberg und Hessen bei der Aktion auf weitere Beweismittel, wie Werkzeuge, die häufig zur Überwindung oder Beseitigung von Warensicherungsanlagen eingesetzt werden.

In der Wohnung des 59-Jährigen beschlagnahmten die Ermittler am Dienstag ebenfalls tausende Euro Bargeld sowie mehrere dutzend mutmaßlich gestohlene Zigarettenstangen.

Ermittlungen dauern an

Beide Beschuldigte wurden vorläufig festgenommen. Die Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen verfügten die Unterbringung beider Männer in Untersuchungshaft. Aufgrund der durch die Ermittlungen gewonnenen Erkenntnisse wurden und werden im Rahmen des Sammelverfahrens die bei verschiedenen Staatsanwaltschaften geführten Ermittlungsverfahren zentral geführt. Dies stellt eine gezielte und konzentrierte Verfolgung der Bandenmitglieder und der hinter diesen stehenden Hehler sicher. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.