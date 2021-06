Herr Loll, auch Sie waren die ganze Nacht und am Folgetag im Einsatz. Wo lagen die Einsatzschwerpunkte?

Die Einsatzschwerpunkte lagen vor allem in Oberlauchringen und hier besonders in der Bergstraße, der Grundstraße, der Wettenstraße, dem Rebweg und beim Aussiedlerhof der Familie Schwab. Aber auch die Grundschule Oberlauchringen war betroffen.

Und was war in diesem Zusammenhang die größte Herausforderung in dieser Nacht?

Der riesigen Wassermengen, die innerhalb sehr kurzer Zeit sich sintflutartig über Oberlauchringen ergoss, Herr zu werden.

Sie haben in Ihren 35 Jahren als Feuerwehrmann schon Einiges erlebt. Zählte der Einsatz von Dienstag auf Mittwoch zu den Härtesten?

Im Zusammenhang mit solch einem extremen Starkregen „ja“, Ich kann mich nicht erinnern, so viel vom Berg strömendes Wasser in so kurzer Zeit je erlebt zu haben.

Zur Person Bernhard Loll ist 54 Jahre alt und lebt in Lauchringen. Er ist verheiratet und arbeitet im Fahrzeugbau. Seit 1996 ist Berhnard Loll Lauchringens Feuerwehrkommandant und seit 2018 ist er stellvertretender Kreisbrandmeister. Er trat 1978 in der Jugendfeuerwehr bei und ist seit 1984 aktives Mitglied der Feuerwehr Lauchringen seit 1984. Zu seinen Hobbys zählt er Fahrradfahren.

Wie viele Stunden waren sie im Einsatz?

Insgesamt, mit den zahlreichen Nacharbeiten, waren es rund zwölf Einsatzstunden.

Und wie viele Einsatzorte insgesamt mussten bei diesem für Oberlauchringen außergewöhnlichen Naturereignis abgearbeitet werden?

Es waren 20 Einsatzorte, die gewissermaßen fast gleichzeitig abgearbeitet werden mussten.

Konnten Sie sich den Tag danach frei nehmen, um sich zu erholen?

Eigentlich hätte ich an diesem Tag frei gehabt, aber durch die Folgeeinsätze hatte sich dies somit wieder erledigt.

Glücklicherweise ist keine Person zu Schaden gekommen, dennoch zehrt solch ein Einsatz bestimmt an den Kräften. Wie tanken Sie wieder auf?

Beim Erzählen und Austausch zu Hause mit meiner Frau, aber auch mit den Feuerwehrkameraden. Oft sind wir unmittelbar nach dem Einsatz noch eine Weile gemeinsam zusammen und tauschen uns aus beziehungsweise sprechen über den Einsatz.

Können Sie sich noch an einen weiteren schweren Einsatz erinnern und wenn ja, welcher war das?

Es gab viele schwere Einsätze in all den Jahren, zum Beispiel der Brand bei der Firma Lauffenmühle 2001, der Sturm Lothar und vor allem Verkehrsunfälle, bei denen Personen zu Schaden kommen.

Mit wie vielen Kameraden waren Sie in Lauchringen im Einsatz?

In der Hauptphase des Einsatzes waren es 45 Einsatzkräften an den verschiedenen Einsatzorten.

Hat die Arbeit mit allen beteiligten Rettungskräften reibungslos funktioniert?

In Lauchringen war zusätzlich auch das THW zum Einsatz angefordert worden. Da kann ich nur sagen, die Zusammenarbeit hat definitiv einwandfrei und reibungslos funktioniert.