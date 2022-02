von Susanne Eschbach

Sie ist gerade dabei, sich von ihrem schweren Eingriff an der Wirbelsäule vor einem Jahr zu erholen und schon kommt die nächste niederschmetternde Diagnose. Heike Stuckardt aus Bad Säckingen hat Leukämie. Und weil sie Titan an der Wirbelsäule hat, ist auch keine Stammzellspende, also die Transplantation von Knochenmark, möglich. Die 55-Jährige gilt schon als austherapiert, hat aber jetzt die Chance, an einem Forschungsprogramm in der Universitätsklinik in Basel teilzunehmen. 20 Plätze sind vergeben worden und auch sie hat eine Zusage.

„Diese Therapie“, so Heike Stuckardt, „könnten meine Heilungschancen um 80 Prozent erhöhen.“ Jetzt fehlt ihr jetzt das Geld dazu. 8000 Euro soll die Behandlung in Basel kosten und wenn sie bis Ende Februar die Hälfte der Summe zusammen hat, darf sie an dem Forschungsprogramm teilnehmen. Doch ihre letzten Ersparnisse, 38.000 Euro, hat sie für die Operation im vergangenen Jahr an der Wirbelsäule investiert. „Ich beziehe aufgrund meines Pflegegrades lediglich eine Erwerbsunfähigkeitsrente und so kann ich auch keinen Kredit mehr bei der Bank aufnehmen“, so die Frau aus Bad Säckingen.

Rückenprobleme von klein auf

Bereits von Geburt an hat Heike Stuckardt Probleme mit der Wirbelsäule, die sich im Laufe der Jahre verstärkt hatten. Aus diesem Grund entschied sie sich schon im Jahr 2000 zu einer Operation an der Wirbelsäule. Ihr wurden Titanklötze eingesetzt, die verhindern sollen, dass sich die Wirbel aneinanderreiben und so Schmerzen verursachen. Bedingt durch Stress, erlitt die 55-Jährige dann 2008 eine Hirnblutung und drohte zu einem Pflegefall zu werden. Doch Freunde halfen ihr wieder auf die Beine und zurück ins Leben.

Vor einigen Jahren holte sie dann ihre Großeltern, bei denen sie aufgewachsen ist, zur Pflege nach Bad Säckingen. Zwei Jahre lang versorgte sie die beiden Menschen neben ihrem Vollzeitjob als Therapeutin in einer Jugendpsychiatrie. Innerhalb kürzester Zeit starben ihre Großeltern nacheinander und wieder war Heike Stuckardt alleine auf sich gestellt.

Da sie schon vorher Probleme mit der Wirbelsäule hatte, hat die schwere Pflegearbeit ihre gesundheitlichen Probleme weiter verschlechtert. Die Wirbel haben sich in den Spinalkanal verschoben und die Nervenkanäle abgeklemmt, wie sie schildert. Furchtbare Schmerzen waren die Folge, die sie mit Morphium in Schach halten wollte. Eine Abhängigkeit war die Folge. „Wenn ich wieder diese Schmerzen hatte, legte ich mich flach auf den Fußboden und sah ständig auf die Uhr, wann ich endlich meine nächste Dosis nehmen durfte“, erzählt sie.

Behandlung bringt Linderung

Die Diagnose damals: „Es hieß, es müssen die Nervenkanäle durchtrennt werden und das hätte für mich ein Leben im Rollstuhl bedeutet“. Etwas, das sie nicht so einfach hinnehmen wollte. „Ich habe mich an die Kassenärztliche Vereinigung gewandt und die haben mir die Adresse einer Klinik aus Bayern gegeben“, erzählt sie weiter.

In dieser Klinik ist ein Spezialist beschäftigt, der ihr in einer über achtstündigen Operation, eine flexible Titanplatte eingesetzt hat. Das Titan drückt die Wirbel auseinander. „Nach dieser Operation hatte ich keine Schmerzen mehr und habe auch meine teilweise tauben Beine wieder gespürt“, erzählt die 55-Jährige.

Das Röntgenbild zeigt deutlich, wo die Titanplatte an ihrer Halswirbelsäule (links) und an der Wirbelsäule befestigt ist. Ohne diese Operation säße die 55-Jährige heute im Rollstuhl. | Bild: privat

38.000 Euro musste sie für die Operation bezahlen. Das war 2021.

Seit der Operation muss sie täglich Sport treiben, um ihre Bauch- und Rückenmuskulatur zu trainieren und zu stärken. „Songül Yildirim begleitet mich seit dieser Zeit und hat mir in ihrem Fitnessstudio einen auf mich abgestimmten Trainingsplan entwickelt“, ist Heike Stuckardt dankbar.

Regelmäßige Arztbesuche

Zusätzlich zu dem täglichen Sport muss Heike Stuckardt jede Woche für eine B12-Infusion zum Arzt. Auch diese Infusionen werden von ihr selbst bezahlt. Die Infusionen sorgen für eine Verbesserung der Nervenleitgeschwindigkeit und vermeiden motorische Störungen, Taubheitsgefühle und Empfindungsstörungen in den Armen und Beinen, erklärt sie. „Diese Infusionen sorgen auch dafür, dass ich nachts wieder längere Schlafphasen habe“, so Heike Stuckardt weiter.

Unterstützung für Heike Stuckardt Freunde der 55-Jährigen haben jetzt ein Spendenkonto eingerichtet und wollen einen Aufruf starten. Wer ebenfalls helfen möchte, kann das über das Konto DE33 6845 2290 1001 3140 93 bei der Sparkasse Hochrhein tun.

Doch damit nicht genug: „Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich die Infusionen nicht mehr so gut vertrage“, erzählt sie. Sie fühlte sie nicht mehr wohl und bat um eine Untersuchung ihres großen Blutbildes. „Bei dieser Untersuchung haben die Ärzte erkannt, dass ich immer weniger rote Blutkörperchen habe“. Eine zweite Untersuchung bestätigte die Diagnose.

Heike Stuckardt gilt als austherapiert

Eine Untersuchung in der Universitätsklinik in Freiburg offenbarte ihr: „Ich bin austherapiert und habe eine Lebenserwartung von zwei Monaten bis zwei Jahren.“ Allerdings habe man sie in Freiburg auf das Forschungsprogramm in Basel aufmerksam gemacht.

Die Kosten von 8000 Euro für die Behandlung dort, muss sie allerdings selbst zahlen. „Geld, das ich nicht habe“, sagt sie verzweifelt. Sie hat keine Familie mehr, die sie um Unterstützung bitten kann, wie sie sagt, aber: „Freunde wollen jetzt einen Aufruf starten.“ Bis Ende Februar hat Heike Stuckardt Zeit. Wenn sie die Hälfte des Geldes zusammen bekommt, darf sie an dem Forschungsprogramm teilnehmen. „Ansonsten verliere in den Platz, der dann an einen anderen Patienten weiter vergeben wird.“