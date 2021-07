Die Esso-Tankstelle in Bad Säckingen knackte am 18. Juli beim Benzinpreis die 2-Euro-Marke. Ein einmaliger Ausrutscher oder ein drastischer Versuch, die Schmerzgrenze der Kundschaft auszutesten? Und überhaupt: Wie reagiert die Konkurrenz? Unsere Leserreporter haben sich umgesehen.

Auf satte zwei Euro pro Liter kletterte Wochenende des 18. Juli der Benzinpreis in der Esso-Tankstelle in Bad Säckingen. Die Aufregung auf diese eklatante Preisentwicklung war bei den Autofahrern in der Region immens. Immerhin geht es hier um die