„Für mich ist es eine besondere Aufgabe, dort zu helfen, wo Hilfe benötigt wird“, sagt Mustafa Beydil entschlossen. Gemeinsam mit seinem Arbeitskollegen Mustafa Karabenli hat er im Februar kurz nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet Hilfsgüter von Deutschland in die Türkei gefahren.

Beydil stammt zwar selbst aus der Türkei, für seine Hilfsaktion habe das für ihn aber weniger eine Rolle gespielt: „Ich hätte auch versucht zu helfen, wenn es nicht mein Heimatland gewesen wäre. So eine Katastrophe hätte schließlich überall passieren können.“

Mammut-Fahrt trotz mangelnder Erfahrung

Alois Eckert, Chef der beiden Lastwagenfahrer, habe Mustafa Beydil ohne lange zu zögern die Verantwortung für die beiden Lastwagen übertragen. Immerhin fahre Beydil seit über drei Jahrzehnten für das Logistik-Unternehmen Eckert. Mustafa Karabenli hingegen habe seinen Führerschein erst seit wenigen Wochen. Und trotzdem hat auch er sich auf die etwa 7200 Kilometer lange Reise aufgemacht.

Mustafa Beydil neben dem Lastwagen, mit dem er die Hilfsgüter in die Türkei gefahren hat. | Bild: Nico Talenta

Sieben Tage waren sie unterwegs. „Nur gelegentlich haben wir mal eine Stunde gestoppt, um etwas zu essen“, sagt Beydil. Für den Transport von Hilfsgütern gebe es gesonderte Genehmigungen für Lenk- und Pausenzeiten.

Mustafa Beydil, Mustafa Karabenli, Robert Bulla und Andrea Eckert (von links) stehen vor einem der Lastwagen, der im Erdbebengebiet in der Türkei war. | Bild: Nico Talenta

Die Strecke führte sie von Deutschland über Österreich nach Ungarn, Rumänien, Bulgarien und schließlich in die Türkei.

Sechs Familienangehörige verloren

In der Türkei angekommen ist Beydil mit seinen Hilfsgütern in die Millionen-Stadt Gaziantep gefahren, während Karabenli in eine kleinere Ortschaft namens Pazarcik (im Norden von Gaziantep) fuhr. Der Grund: Dort sei er geboren worden. Ein Teil seiner Verwandtschaft wohne noch immer dort. Auch sie seien von dem Erdbeben betroffen.

Die beiden Lastwagen des Logistik-Unternehmens Eckert an der bulgarisch-türkischen Grenze. | Bild: Mustafa Karabenli

Gleich sechs Familienangehörige seien bei der Katastrophe ums Leben gekommen. „Als ich in Pazarcik ankam, habe ich dort meine Tante und meinen Onkel getroffen“, erinnert sich Karabenli. Schon im Vorhinein habe er seine Verwandten über seine Reise informiert.

Unweit von der Straße sieht Mustafa Karabenli schon während der Fahrt die Folgen des schweren Erdbebens. | Bild: Mustafa Karabenli

Schon eine Stunde nach der Ankunft ging es zurück

Während sein Lastwagen entladen wurde, habe Karabenli gefragt, ob auch er etwas von den Hilfsgütern für seine Familie haben dürfe. „Ich habe dann ein Zelt und Klamotten genommen“, so Karabenli. Das sei nötig gewesen, denn das Haus der Tante sei bei dem Erdbeben völlig zerstört worden und „mein Onkel schläft mit seiner Familie zur Zeit im Krankenhaus. Sie trauen sich einfach nicht, zu Hause zu schlafen.“

Beydils Lastwagen wird entladen Video: Mustafa Beydil

Karabenli sei froh, dass er nichts Schlimmeres gesehen habe: „Das ist besser so für meine Psyche.“ Lange sei er so oder so nicht vor Ort gewesen – schon eine Stunde nach seiner Ankunft habe sich der Fahrer wieder auf den Heimweg gemacht. Wenig Zeit, in der es viel zu besprechen gab.

Auch Mustafa Beydil hält die erlebten Eindrücke aus dem vom Erdbeben getroffenen Gebiet auf Bildern fest. | Bild: Mustafa Beydil

Das Fazit der Lastwagenfahrer

Die beiden Brummi-Fahrer sind zufrieden mit ihrer Hilfsgüterlieferung. „Zum Glück ist alles gut gelaufen. Ich bin einfach froh, dass uns nichts passiert ist“, fasst Beydil zusammen. Sie hätten auf ihrer gesamten Fahrt kein einziges Ersatzteil gebraucht. Und das obwohl die Straßen in Bulgarien viele Löcher gehabt hätten.

„Sogar die Straßen im Erdbebengebiet in der Türkei waren besser als die in Bulgarien. Die bekommen doch auch Gelder von der EU – was machen die denn damit?“, fragt sich der Lastwagenfahrer. Jedenfalls hätte die Fahrt durch den Balkanstaat wegen der Schlaglöcher sehr müde gemacht. Erneut in die Türkei fahren? Das können sich Mustafa Beydil und Mustafa Karabenli nach der Mammut-Fahrt erst mal nicht vorstellen.

