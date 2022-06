von Sarah Trinler und Nicolai Kapitz

Im Freizeitpark Zell wurde Anfang April ein Vierjähriger von einer Hüpfanlage geschleudert. Er schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg gebracht werden. Der Vater des Jungen hat nun Anzeige gegen den Parkbetreiber erstattet, dieser habe fahrlässig gehandelt und die Anlage nicht ausreichend abgesichert. Der Betreiber wiederum weist jede Schuld von sich.

Was war geschehen?

Im Spassi-Kinderland im Zeller Freizeitpark tummeln sich an Spitzentagen hunderte Besucher im Indoor-Bereich. Auf rund 3000 Quadratmetern sind zahlreiche Spielgeräte wie Labyrinth, Riesen-Rollen-Rutsche, Trampolin, Kartbahn und Hüpfberg zu finden. Letzteres wurde kürzlich einem vierjährigen Jungen zum Verhängnis. Beim gemeinsamen Spielen auf dem großen aufblasbaren Hüpfberg – auch Wabbelberg genannt – ließ sich ein Erwachsener auf das Spielgerät fallen. Der Vierjährige wurde daraufhin von der nach allen Seiten offenen Hüpfanlage geschleudert. Drei Erwachsene seien zwar direkt vor Ort gewesen, hätten ihn aber nicht auffangen können. Nach Aussage des Vaters flog das Kind über die Matten, die um die Anlage herum lagen, und kam mit dem Kopf auf dem Boden auf. Schädelhirntrauma sowie Lähmung des Sehnervs lautete die Diagnose in der Uniklinik Freiburg. Dem vierjährigen Jungen, geht es mittlerweile wieder gut. „Unser Sohn ist wieder ganz genesen“, teilt der Vater erleichtert mit.

Was sagen die Eltern?

„Man geht doch davon aus, dass Spielgeräte sicher sind“, sagt der Vater des Jungen im April. Er hat sich an die Öffentlichkeit gewandt, möchte namentlich aber nicht genannt werden. Die „Gleichgültigkeit des Betreibers“ habe ihn zu diesem Schritt bewogen, mittlerweile habe er Anzeige gegen den Betreiber erstattet – wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zudem verlange die Familie Schmerzensgeld wegen grober Fahrlässigkeit.

Der Vater selbst war bei dem Ausflug der Familie Anfang April ins Spassi nicht dabei. Er habe von dem Unfall erfahren, als sein Sohn in die Klinik gebracht wurde. Noch am selben Tag habe er dann den Zeller Freizeitpark aufgesucht, um mit dem Betreiber das Gespräch zu suchen. Dieser sei aber beschäftigt gewesen, habe „kein Interesse daran gezeigt, die Sache aufklären zu wollen“, erzählt der Vater. Auch dass die Hüpfburg-Anlage am Unfalltag nicht stillgelegt wurde, sei für ihn „extrem verantwortungslos“ gewesen.

Der Vater habe sich den aufblasbaren Hüpfberg vor Ort angeschaut und aus seiner Sicht einige Mängel festgestellt: Unter anderem würden Hinweisschilder fehlen, die das gemeinsame Springen von schweren und leichten Personen untersagen. Auch vermisse er Aufsichtspersonal. Die Matten rund um den Wabbelberg seien zu klein und zu dünn, zudem nicht am Boden fixiert, weshalb sie leicht verrutschen könnten. „Die naheliegendsten Dinge wurden nicht getan.“

Was sagt der Betreiber?

„Unsere Besucher zahlen Eintritt, aber nicht für die Beaufsichtigung ihrer Kinder“, sagt Ralf Schindler, Betreiber des Freizeitparks Zell, auf Anfrage. Das Spassi sei kein Kindergarten, die Eltern würden ihre Aufsichtspflicht nicht am Eingang abgeben. „Es tut mir aufrichtig leid, was mit dem Jungen passiert ist. Ich habe mich nach dem Unfall bei den Eltern über sein Befinden erkundigt“, sagt Schindler. Dass ihm als Betreiber des Freizeitparks ein Fehler unterstellt werde beziehungsweise er fahrlässig gehandelt haben soll, könne er so aber nicht stehen lassen.

Ralf Schindler, der 2016 den Fun- und Freizeitpark in Zell-Atzenbach eröffnete, gibt sich offen und lädt die Berichterstatter zu einem Rundgang ein. Bei der besagten Hüpfanlage zeigt sich, dass die Matten mittlerweile doppelt so dick sind und am Boden fixiert wurden. Darauf angesprochen sagt Schindler, dass er freilich vermeiden wolle, dass ein solcher Unfall noch einmal passiere. Der 67-Jährige betont aber, dass die Matten eine freiwillige Sicherheitsvorkehrung seien. „Die Hüpfanlage wurde vom TÜV ohne Matten abgenommen“, sagt er.

Auf dieser Hüpfburg im Zeller Freizeitpark ereignete sich Anfang April ein Unfall. Das Foto ist vom Unfalltag und zeigt die verrutschten Matten. Der Junge wurde über diese geschleudert. | Bild: Sarah Trinler

Der Freizeitpark-Betreiber betont, dass er „viel für die Sicherheit seiner Besucher“ tue, meist mehr als vorgeschrieben. Aber die absolute Garantie, dass nichts passiere, habe man nie – wie überall im Leben. Die Eltern müssten schon auf ihre Kinder aufpassen, ein Aufsichtspersonal – wie vom Vater gefordert – ist aus Sicht Schindlers nicht notwendig, auch wenn einige Anlagen nur unter Aufsicht betrieben würden, wie etwa das Bullriding. „Die Erwachsenen haften“, sagt Schindler, er habe den Vorfall bereits mit seiner Versicherung abgeklärt sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen checken lassen. Am Eingang des Parks wird darauf hingewiesen, dass „jegliche Haftung des Freizeitparks“ ausgeschlossen werde, es sei denn, es geschehe durch „grobe Fahrlässigkeit vom Freizeitpark“.

Wie ist die rechtliche Situation? Rein rechtlich gesehen lässt sich die Schuldfrage nicht so einfach klären. Bei Indoor-Spielplätzen gilt in Deutschland die sogenannte Betreiberhaftung. Dies bedeutet, dass es größtenteils keine verbindlichen Regeln für Betreiber solcher Anlagen gibt, sie alleine sind für die Sicherheit der Spielgeräte verantwortlich.

Eine Anfrage beim Verband für Hallen- und Indoorspielplätze (VDH) im April ergab Folgendes: „Der VDH ist sich grundlegend seiner Sorgfalts- und Sicherheitspflicht bewusst und hält daher seine Mitglieder an, eine jährliche Sicherheitsprüfung aller bespielbaren Geräte nach der DIN EN 1176 und darüber hinaus durchführen zu lassen.“ Die europaweit geltende Normenreihe DIN EN 1176 regelt sicherheitstechnische Anforderungen an Spielplatzgeräte sowie deren sicherheitstechnische Prüfung, Inspektion und Wartung.

Im Falle eines Unfalls könne der Betreiber anhand verschiedener Prüfprotokolle und Ähnlichem nachweisen, dass er alles Notwendige getan habe, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

Eine konkrete Stellungnahme zum Vorfall in Zell möchte der VDH aber nicht abgegeben und verweist auf den TÜV. Der Freizeitpark Zell gehöre indes nicht dem VDH an. Weder bei der TÜV Nord Group, die Spiel- und Sportgeräte prüft, noch beim TÜV-Verband wurden die Fragen der Berichterstatter im April beantwortet.

Wie reagieren andere Eltern?

Das Echo nach dem Unfall des Jungen war groß: Viele Eltern erzählten von ähnlichen Vorfällen auf der besagten Hüpfanlage. Einige wunderten sich, dass das Spielgerät nicht längst abgebaut wurde. Der Betreiber bleibt indes bei seiner Aussage: Er habe alle Sicherheitsauflagen eingehalten. Zu gefährlichen Situationen beim „Hüpfberg“ komme es immer nur dann, wenn Erwachsene meinten, sie müssten mitspringen. Durch die großen Gewichtsunterschiede entstünden unberechenbare Energien.

„Ich war völlig schockiert“, sagt Sindy Scheurer, nachdem sie vom Unfall des Vierjährigen erfahren hatte. Der Artikel habe „traumatische Erinnerungen“ in ihr hervorgerufen. Sie könne nicht verstehen, warum die „gefährliche Anlage“ noch immer existiere. 2018 sei ihre damals neunjährige Tochter von diesem Hüpfberg im Spassi geschleudert worden, nachdem viele Kinder gleichzeitig dort sprangen. Das Mädchen sei auf den Boden geknallt und habe sich zunächst einmal nicht bewegen und nicht sprechen können. Mehrere Schleudertraumata und ein Verrutschen des Gleichgewichtsorgans seien später im Krankenhaus diagnostiziert worden. Zum Glück habe sich die Tochter bald wieder von dem Unfall erholt. Die Familie sei im Nachgang mit dem Betreiber in Kontakt getreten. Dieser habe aber lediglich darauf verwiesen, dass im Spassi Aufsichtspflicht der Eltern bestehe. „Menschlich geht ein solches Verhalten für mich gar nicht“, sagt Scheurer.

Ihm sei lediglich noch ein weiterer Unfall vom Oktober 2021 bekannt, sagt Ralf Schindler auf BZ-Anfrage. Wenn es zu brenzligen Situationen beim Wabbelberg komme, seien immer Erwachsene beteiligt, so Schindler, der 2016 den Fun- und Freizeitpark in Zell-Atzenbach eröffnete. Und so sei es auch beim jüngsten Unfall im April 2022 gewesen. Zeugen hätten ihm berichtet, dass eine erwachsene Begleitperson des verunfallten Jungen mehrfach auf den Wabbelberg gesprungen sei, um das Kind „fliegen“ zu lassen. Bei einem Gewichtsunterschied von 50 Kilogramm oder mehr entstehe hierbei natürlich eine enorme „Wucht“. „Ich weiß nicht, was Erwachsene auf der Hüpfanlage zu suchen haben“, sagt Schindler, der indes auch gegenüber der BZ auf die Aufsichtspflicht der Begleitpersonen hinweist. Es gebe im Spassi zwar Aufsichtspersonal, aber es könne bei rund 300 Besuchern nicht jedes einzelne Kind überwacht werden. Schindler sagt weiter: „Die Hüpfanlage ist nach der DIN Norm abgenommen worden.“

Wie geht es nun weiter?

Auch wenn es dem verunfallten Jungen mittlerweile wieder gut geht, bleibt der Vater bei seinem Vorwurf. Er wirft dem Betreiber des Zeller Freizeitparks fahrlässige Körperverletzung vor, die Anlage sei nicht ausreichend abgesichert gewesen.

Die Anzeige gegen den Freizeitpark-Betreiber beschäftigt nun die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung und Prüfung werde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilt die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit: „Ungeachtet dessen, dass die Anzeige ausschließlich gegen den Betreiber erstattet worden ist, wird der Sachverhalt selbstverständlich umfassend nach allen Seiten und Gesichtspunkten geprüft. Inwieweit sich dabei möglicherweise konkrete Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten sonstiger Personen ergeben, bleibt dem Ergebnis des weiteren Verlaufs der Ermittlungen vorbehalten.“