von sk

Nach der langen Pause freut sich das Verbandsjugendorchester (VJO) Hochrhein darauf, im September wieder in Präsenz auftreten zu dürfen. Wie das Ensemble mitteilt, finden demnächst drei Abschlusskonzerte statt, neben Berau und Wutöschingen auch am Samstag, 11. September, um 20 Uhr in Laufenburg. Nachdem das Orchester pandemiebedingt kaum proben konnte und die Zeit mit Online-Workshops von lokalen Dozenten aber auch von Prominenten aus der Blasmusik-Szene verbrachte, war es Ende Juni endlich wieder möglich, Proben in Präsenz zu veranstalten.

Im August geht es für die jungen Musiker nun für eine Woche an die Ostsee. Im Rahmen einer Mischung aus Tournee und Probenphase soll das Programm weiter eingeübt und die Gemeinschaft gestärkt werden. Die aktuellen Entwicklungen lassen eine solche Orchesterreise unter Einhaltung von Hygieneauflagen wieder zu. Unterstützt wird die Reise vom Förderverein Pro VJO sowie aus Mitteln des „Aufholen“-Zuschusses der Deutschen Bläserjugend.

An den Konzerten nach der Rückkehr des Orchesters erwartet die Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm mit Musik aus berühmten Filmklassikern, anspruchsvoller Unterhaltungsmusik und Originalwerken für Blasorchester.

Das VJO besteht seit dem Jahr 1987. Es umfasst rund 60 Musiker im Alter von 14 bis 24 Jahren aus den Mitgliedsvereinen des Blasmusikverbands Hochrhein. Seit 1996 leitet Julian Gibbons das VJO. Bereits ebenso lange arbeitet Gibbons als Hornlehrer an der Musikschule Bad Säckingen, 2002 bis 2009 unterrichtete er auch an der Musikschule Weil am Rhein.