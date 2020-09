von SK

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat gegen einen 36-jährigen ehemaligen Angestellten einer Kinderkrippe in Allschwil/BL Anklage erhoben. Dies teilt die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung mit. Sie legt dem Mann mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern sowie weitere Delikte zur Last.

In der Mitteilung wird ausgeführt, dass die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat die Strafuntersuchung gegen den 36-Jährigen ehemaligen Angestellten einer Kinderkrippe in Allschwil abgeschlossen hat: „Gestützt auf die Untersuchungsergebnisse hat die Staatsanwaltschaft gegen den Mann Anklage beim Strafgericht Basel-Landschaft erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern, mehrfache Schändung, mehrfache Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte und mehrfache Pornografie vor.“

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft geht laut Mitteilung davon aus, dass der Beschuldigte während seiner Tätigkeit in einer Kinderkrippe in Allschwil mutmaßlich mehrfach sexuelle Handlungen an Kindern vorgenommen habe und diese Taten mutmaßlich auch fotografisch zur eigenen Verwendung festgehalten habe.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes macht die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft keine weiteren Angaben zur beschuldigten Person, die sich in Haft befindet. Für diese gilt auch in der Schweiz die Unschuldsvermutung. Der Termin der Hauptverhandlung am Strafgericht Basel-Landschaft steht noch nicht fest.

