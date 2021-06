von Yvonne Würth

Mit 100 Teilnehmern zeigte sich das rege Interesse der Musiker, wieder aktiv zu werden und musizieren zu dürfen, was seit März 2020 nur noch eingeschränkt möglich war. Seit Ende Oktober fanden Proben nur noch in den Familien zuhause oder am Computerbildschirm statt, sämtliche Veranstaltungen mussten ausfallen. Weder können die Vereine aktuell aktiv um Nachwuchs werben, noch das für die Jugendarbeit nötige Geld durch Arbeitseinsätze generieren. Mehr als 200.000 Euro wurden als Hilfsleistungen an die Musikvereine ausgeschüttet, um einen Teil des Verlustes aufzufangen. Darüber informierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner in seiner Funktion als Präsident des Blasmusikverbands Hochrhein.

Hygienekonzept der Dachverbände

Eine Stunde vor der Sitzung waren die aktuellen Informationen samt Musterhygienekonzept der Dachverbände intern herausgekommen, welche in der Nacht nach dem Online-Austausch an alle Musikvereine gesendet wurden. Während der Sitzung konnte deshalb noch nicht darauf eingegangen werden. Vizepräsident Ralf Eckert stellte allerdings bereits klar, dass es grob wie das Konzept vom Sommer 2020 aussehe. Zusätzlich kommen die sogenannten drei G‘s hinzu (geimpft, getestet, genesen).

Der Blasmusikverband Mit 5500 Musikern in 105 Mitgliedsvereinen gehört der Blasmusikverband Hochrhein (BVH) zu den größten Kreisverbänden in Baden-Württemberg. Der BVH gliedert sich in acht Arbeitsbezirke und umfasst den Landkreis Waldshut (außer Bonndorf). Außerdem gehören einzelne Vereine aus benachbarten Kreisen dem BVH an. Die nächste Hauptversammlung des Blasmusikverbands findet in hybrider Form (sowohl online als auch präsent) statt am 26. Juli im Kurpark Höchenschwand. Auf der Homepage des Blasmusikverbands Hochrhein (www.bv-hochrhein.de) sind die aktuellen Bestimmungen sowie das Musterhygienekonzept für Proben während der Pandemie hinterlegt. Der Kontakt ist per E-Mail möglich zum Präsidenten Felix Schreiner (praesident@bv-hochrhein.de) sowie zu den beiden Vizepräsidenten Ralf Eckert (vize1@bv-hochrhein.de) und Brigitte Russ (vize2@bv-hochrhein.de).

Anstatt wie befürchtet eine langwierige Testung vor den Musikproben durchzuführen, genügen laut Musterhygienekonzept als Nachweis der regelmäßig durchgeführten Testungen zuhause, in der Schule oder bei der Arbeit Formulare, welche unterschrieben werden. „Es ist zu komplex zum Handhaben für die Vereine, das wird sich bis nach den Sommerferien ziehen“, erklärte Vizepräsident Ralf Eckert. Aufgrund von wissenschaftlichen Grundlagen hatten der Bund Deutscher Blasmusikverbände, der Blasmusikverband Baden-Württemberg (BVBW), die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) sowie der Bundesmusikverband Chor und Orchester (BMCO) das Konzept erstellt. Sie unterstützen die Mitgliedsvereine bei der Umsetzung des Hygienekonzepts.

„Für mich muss es einfach praktikabel sein im Vereinsbereich, und das war es bis dato nicht“, fasste Ralf Eckert zusammen. „Danke für unser aller Geduld – und steht das noch durch“, bat der Vizepräsident seine Musikerkollegen. Auch für Präsident Felix Schreiner gibt es noch erheblichen Austauschbedarf. Der Bund Deutscher Blasmusikverbände (BDB) habe als einziger Verband einen Antrag gestellt, als Modellregion zu arbeiten. „Wenn was von euch geplant ist, wir ermutigen ausdrücklich dazu, wann immer es möglich ist, im kleinen Rahmen einen Beitrag um den Erhalt der wichtigen Kultur zu machen. Dabei wollen wir euch ausdrücklich unterstützen. Sendet eure Ideen an das Präsidium“, sagte Schreiner.

Während der Online-Veranstaltung des Blasmusikverbands Hochrhein nutzten die Teilnehmer rege das Angebot, per Chat ihre Fragen an das Präsidium zu stellen. Nicht beantwortet werden konnte die Frage von Martin Kaiser (Musikverein Albtal), wie weit die Inzidenz sinken muss, dass es ohne Testungen geht. Denn dazu brauche es eine neue Verordnung, erklärte Felix Schreiner. Julia Wehingers (Dorfmusik Rechberg) Frage nach Impfungen für junge Ausbilder habe sich inzwischen erledigt: Impfberechtigt in Impfzentren und Arztpraxen sind nun auch Hauptberufliche, Nebenberufliche und Ehrenamtliche der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg. Musikvereine können ihren Verantwortlichen Bescheinigungen zum Nachweis der Impfberechtigung ausstellen.

Die Unterschiede zu den Sportvereinen, welche bereits wieder trainieren dürfen und zur Musikschule, in der alle Instrumente außer den Bläsern bereits wieder starten durften, wunderte manche Teilnehmer. Hier betonte Ralf Eckert, dass der Musikunterricht von internen Ausbildern gleich gehandhabt werde wie derjenige der Musikschulen, was im Frühjahr 2020 noch anders ausgesehen habe. „Wir werden das so schnell wie möglich kommunizieren. Wenn die Musikschulen präsent unterrichten, dann bei uns auch, wir werden uns ganz genau daran orientieren. Wir haben allerdings keine Weisungsbefugnis, wir sind nur Kommunikatoren.“ Die aktuell wieder stattfindenden Promenadenkonzerte in Bad Säckingen werden im Rahmen des Erlaubten durchgeführt, erläuterte Bezirksdirigent Johannes Brenke.