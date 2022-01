Visual Story Veröffentlicht am 29. Januar 2022

Wie wird aus Getreide eigentlich Mehl? Müllermeister Daniel Blattert zeigt beim Besuch in seiner Mühle in Bonndorf, welche Schritte nötig sind, bis das Mehl fertig ist. Kommen Sie mit.

Müllermeister Daniel Blattert führt die Mühle in der sechsten Generation.| Bild: Simon Wöhrle

Seit Jahrhunderten wird in der Blattert Mühle in Bonndorf: Mehl gemahlen. Wie das abläuft, erklärt Müllermeister Daniel Blattert, der die Mühle in sechster Generation leitet.Einmal im Jahr, wenn die Ernte eingefahren ist, wird das Getreide zur Mühle