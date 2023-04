Das nach eigenen Angaben mit bis zu 3000 Mitwirkenden weltweit größte reisende Mittelalter-Kulturfestival gastiert über des verlängerte Wochenende vor dem 1. Mai wieder in Bad Säckingen. Seit 30 Jahren tourt das aus einem Mittelalterfest im nordrhein-westfälischen Drensteinfurt hervorgegangene Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) durch Deutschland.

MPS in Bad Säckingen: Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) im Schlosspark Bad Säckingen ins am Samstag, 29. April, und am Sonntag, 30. April, 11 bis 24 Uhr geöffnet, am Montag, 1. Mai, 11 bis 19 Uhr. Die Eintrittspreise betragen für Gäste ab 15 Jahren an der Tageskasse 20 Euro, für Gäste von 7 bis 14 Jahren 10 Euro, Kinder unter 7 Jahren haben freien Eintritt. Die Spielpläne für das MPS Bad Säckingen finden sich auf www.spectaculum.de.

Eine von sieben Stationen

Seit 2008 macht das Festival auch in Bad Säckingen Station. Die Trompeterstadt ist eine von sieben Stationen der deutschlandweiten Tour, die das MPS unter dem Zeichen seines dreißigjährigen Bestehens bestreitet.

Tausende Besucher tauchen beim Mittelalterlich Phantasie Spectaculum in eine andere Welt ein. | Bild: Hildegard Siebold

Von Samstag bis Montag, 29. April/1.Mai, wird der Schlosspark Bad Säckingen wieder zu einem Heerlager vor Mittelalterbegeisterten aus dem Südwesten Deutschlands und der Schweiz. Drei Bühnen und ein Kampfplatz werden auf dem weitläufigen Veranstaltungsgelände am Rand der Altstadt aufgebaut.

Schaukämpfer, Musiker und Akrobaten treten auf

Dort spielen drei Tage lang mittelalterlich inspirierte Musikgruppen, treten Schaukämpfer gegeneinander an und unterhalten Akrobaten das zumeist ebenfalls phantasievoll verkleidete Publikum.

Das MPS freut sich über Besucher in mittelalterlichen und phantastischen Gewandungen. Einmal jeden Tag wählt das Publikum am Kampfplatz die drei bestgewandeten Besucher, die mit Gold überschüttet werden.

Auch die viele Besucher kleiden sich phantasievoll. Das Publikum wählt jeden Tag die eindruckvollste Gewandung. | Bild: Hildegard Siebold

Mehrmals täglich führen die Recken der Fechtkampfgruppe Fictum mit Schwertern, Äxten und Morgensternen ihre Kampfkunst vor. Auf den beiden Musikbühnen erklingt Livemusik von Harmony Glen, den Cobblestones, Rapalje, John Kanaka & The Jack Tars, Mr. Hurley & Die Pulveraffen und den Kings Pipers – „alles Spitzenkünstler der Mittelalter- und Folkszene“, wir das MPS erklärt.

Das Puppentheater Kiepenkasper, die Seifenblasenartisten von Nebenbeisorgenfrei, der Bettler Hässlicher Hans, Bruder Rectus und der Kraftjongleur Bagatelli wirken am Programm mit.

Bad Säckingen Mittelalter-Spectaculum – Tor in eine längst vergangene Welt Das könnte Sie auch interessieren