Kaum etwas zu beanstanden hatte die Polizei bei Verkehrskontrollen am Samstag, 29. April, in den Landkreisen Waldshut und Emmendingen. Im Fokus standen Motorräder. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg wurden über 100 Fahrzeuge kontrolliert. „Nur vereinzelt wurden Mängel festgestellt“, heißt es.

Hier haben sie kontrolliert

Im Landkreis Waldshut richtete die Polizei Kontrollstellen in Bernau und am Hochkopfsattel in Todtmoos ein. Im Landkreis Emmendingen am Elzdamm, in Sexau und Freiamt an der L110.

So viele Fahrzeuge wurden inspiziert

Von den über 100 kontrollierten Motorrädern wurden nur drei beanstandet. Die Polizisten stellten bei einem Fahrzeug erhebliche Mängel fest, der Biker durfte mit seinem Zweirad nicht weiterfahren. Bei zwei Motorrädern dröhnte es zu laut aus dem Auspuff. Die Betriebserlaubnis wurde entzogen.

Das ist der Zweck der Maßnahmen

„Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen. Ein Baustein dieser Konzeption sind Verkehrskontrollen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Maßnahmen im Rahmen der Motorradkonzeption sollen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums bis Oktober fortgeführt werden.