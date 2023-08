Jestetten vor 4 Stunden Motorradfahrer (32) wird bei einem Unfall auf der B27 lebensgefährlich verletzt Der Biker stürzt mit seiner Maschine nach dem Grenzübergang zwischen Neuhausen/Schweiz und Jestetten. Der Rettungshubschrauber fliegt ihn in die Klinik.

Ein Motorrad liegt bei Stetten am kalten Markt an der Leitplanke. (Symboldbild) Auf der B27 bei Jestetten ist am Sonntag ein Motorradfahrer auf eben diese Weise lebensgefährlich verletzt worden. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller