von SK

Es war großes Glück, dass bei dieser Notlandung niemand verletzt wurde:

Wie die Kantonspolizei informiert, nahm am Sonntagmorgen, 19. Juli, ein geplanter Alpenrundflug ab dem Flugplatz Birrfeld für den Piloten sowie einen Passagier eine dramatische Wende.

Das Motorflugzeug vom Typ Piper Warrior hatte in der Luft plötzlich einen Motorausfall zu beklagen. Der Pilot entschied sich daher in Reitnau eine Notlandung zu absolvieren. Bei dieser Notlandung brach laut Polizei das Bugrad

und der Propeller wurde verbogen. Am Maisfeld entstand ebenfalls Sachschaden.

Die Ursache des Motorausfalls ist laut Kantonspolizei noch unklar. In enger

Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) hat die Kantonspolizei ihre Ermittlungen aufgenommen.