Bestellen und schnell liefern lassen – das können nicht nur die großen Onlinehändler. Das können jetzt auch Handel und Gewerbe in Bad Säckingen in Zusammenarbeit mit der SÜDKURIER-CityLogistik. Für Kunden in der Region rund um Bad Säckingen biete die SÜDKURIER-Tochter zusammen mit dem örtlichen Handel ab kommenden Montag, 1. Februar, den neuen, schnellen Service an. Der Clou: Wer vormittags bis 11 Uhr in einem Bad Säckinger Geschäft bestellt, wird noch am selben Tag beliefert.

Der neue Service der SÜDKURIER-CityLogistik

Die Kooperation geht zurück auf Initiative von Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl und SÜDKURIER-Geschäftsführer Michel Bieler-Loop. Beide sehen darin ein Angebot an Händler und Kunden, das gerade in der schwierigen Corona-Phase Hilfe und Unterstützung sein soll. Der Lieferservice wird für Händler wie auch für Kunden im Februar kostenlos sein. Die Kosten der Zulieferungen teilen sich in dem Monat Stadt Bad Säckingen, der Handels- und Gewerbeverein Pro Bad Säckingen und die SÜDKURIER-CityLogistik.

Exklusiver Kreis: Konstanz und Bad Säckingen

Der Bad Säckinger Handel ist hier im exklusiven Kreis. Die Direktzustellung von örtlichen Produkten ist ein Service, den die SÜDKURIER-Tochter erst in Konstanz erfolgreich eingeführt hat. „Jetzt realisieren wir das in Bad Säckingen“, freut sich Jens Kluzik, Chef der SÜDKURIER-CityLogistik.

SÜDKURIER-CityLogistik: Der Name kommt mir bekannt vor? Die SÜDKURIER-Tochter ist in Bad Säckingen tatsächlich keine Unbekannte mehr. Die SÜDKURIER-CityLogistik hat vor einem halben Jahr im Sommer 2020 die Direkt-Zustellung für die Buchhandlung Osiander in den Beck-Arkaden übernommen und damit schon dort die Möglichkeit eines coronakonformen Einkaufs geschaffen.

Was ist das Ziel

Im SÜDKURIER-Medienhaus kennt man die Nöte des örtlichen Handels in der Pandemie. „Wir wollen deshalb Unterstützer und Mitstreiter sein“, sagt Jens Kluzik. Der Logistiker weiß genau, wo der Hase im Pfeffer liegt: Nicht nur der große Onlinehändler soll seine Ware für den Kunden bequem bis vor dessen Haustür liefern können. Diese Chance soll jetzt auch der örtliche Handel bekommen – „wir wollen gewissermaßen die Brücke sein zwischen dem lokalen Handel und dem lokalen Kunden“, fügt Kluzik hinzu.

Solche E-Lastenbikes der SÜDKURIER-CiytyLogistik verkehren ab Montag auch in Bad Säckingen und werden bestellte Produkte vom Bad Säckinger Händler zum Kunden bringen. | Bild: Matthias Jundt

Wie funktioniert der Service?

Teilnehmen können im Grunde alle Händler der Stadt Bad Säckingen – also nicht nur die Mitglieder von Pro Bad Säckingen. Die Händler benötigen auch nicht unbedingt eine eigene Onlinebestellplattform. Beispiel: Was der Kunde im Schaufenster gesehen hat oder auf der Homepage, kann er auch telefonisch bestellen. Kluzik: Der Händler bereitet dann die Sendung vor, wir holen sie ab und stellen sie zu.“

Wohin wird geliefert? Zunächst ist die SÜDKURIER-CityLogistic ein Radkurierdienst. Dafür steht eine Flotte an E-Lastenbikes bereit, die in Konstanz und Bad Säckingen das Stadtgebiet abdecken. Für die Kundenregion Bad Säckingen wird der Radius jedoch erheblich erweitert: So werden Kundenbestellungen auch geliefert nach Schwörstadt, Wehr, Murg, Laufenburg sowie hinauf in die oberen Bad Säckinger Ortsteile Rippolingen und Harpolingen und weiter bis nach Rickenbach. Diese Zustellung findet dann per Kfz statt.

Wie schnell kann eigentlich geliefert werden?

Wenn die bestellten Produkte bis 11 Uhr bei CityLogistik gemeldet sind, dann könne noch am selben Tag zugestellt werden, betont Kluzik. Es gebe täglich zwei Lieferfenster, die sich der Kunde aussuchen könne – das erste zwischen 11 und 14 Uhr, das zweite zwischen 14 und 17 Uhr.

Was kann geliefert werden?

Geliefert werde so ziemlich alles, was der Bad Säckinger Handel anbiete – außer verderbliche Ware sowie warme, zubereitete Speisen oder Kühlware. Generell seien Lebensmittel nicht ausgeschlossen, so Kluzik, aber sie dürften eben nicht schnell verderblich sein, und es müsse ohne Kühlkette gehen.

Die Lieferung zwischen Bad Säckinger Händler und Kunde soll schnell gehen: Wer zeitig vormittags bestellt, wird noch am Nachmittag beliefert. | Bild: Matthias Jundt

Was sagt der Handels- und Gewerbeverein Pro Bad Säckingen dazu?

Die Vorsitzende Elisabeth Vogt findet den neuen Service der SÜDKURIER CityLogistik „eine tolle Sache“. Es gehe für Handel und Kunden nun darum, diese Chance auch zu nutzen. Sie habe von Mitgliedern bereits positive Resonanz erhalten, auch der Vorstand sei begeistert. Die Schmidts Märkte Bad Säckingen seien bereits dabei, sich auf das Versand-Angebot von SÜDKURIER-CityLogistik einzustellen. Und das Besondere: Noch bevor der Service gestartet ist, schlägt die Idee in der Region Wellen. Der trinationale Verband Wirtschaftsregion Südwest habe bereits bei ihr angeklopft, berichtete Elisabeth Vogt, sie seien sehr interessiert an dem Konzept. Und auch der SÜDKURIER-Cheflogistiker Jens Kluzik hatte bereits den Gewerbeverband Laufenburg an der Strippe. Auch dort sieht man offenbar den Charme dieser Direkt-Lieferungskette Händler-Kunde.