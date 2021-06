Mit Mallorca verbindet den Rheinfelder Autor Klaus Späne eine lange und persönliche Geschichte. Die Insel ist Schauplatz seiner Krimis über den eigenwilligen Chefinspektor Pau Ribera. Wir haben in den zweiten Teil „Kap des Todes“ hineingelesen.

„Mit jedem Schritt in Richtung Abgrund hatte Pau Ribera das Gefühl, dass ihm die Kontrolle über seinen Körper und seinen Geist entglitt. Seine Knie fühlten sich weich an, als hätten sich Knochen, Knorpel und Sehnen in eine amorphe Gummimasse