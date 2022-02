Egal ob Bürgermeisterinnen, Kreisrätinnen oder Gemeinderätinnen: Noch immer sind Frauen in politischen Gremien häufig deutlich unterrepräsentiert. „Dies ist auch im Landkreis Waldshut so“, kommentiert die kommunale Gleichstellungsbeauftragte Anette Klaas vom Landratsamt Waldshut. Sie versuche, diesem Trend seit vielen Jahren gegenzusteuern. Nun bekommt sie Unterstützung von Bundesebene.

Denn der Landkreis Waldshut gehört zu den zehn Regionen und Kreisen in Deutschland, die für das „Aktionsprogramm Kommune – Mehr Frauen in die Politik“ ausgewählt wurden. Das Ziel ist es, den Anteil der Frauen in Rathäusern, Landratsämtern sowie in den kommunalen Vertretungen – den Gemeinde-, Stadt- und Kreisräten – nachhaltig zu erhöhen. In der Region sei hier erheblicher Handlungsbedarf, so Klaas: Nur ein Viertel der Gemeinderäte in den 32 Kommunen des Landkreises seien Frauen. Im Kreistag ist die Quote mit 26 Prozent nur unwesentlich besser. Noch dazu gibt es im Kreis nur zwei Bürgermeisterinnen.

Neben konkreten Angeboten wie Mentoring-Programmen sollen auch Impulse für strukturelle Verbesserungen gegeben und überregionaler Austausch und Vernetzung gefördert werden. Dadurch sollen außerdem die Akzeptanz und die Attraktivität von Kommunalpolitik für Frauen, aber auch gesamtgesellschaftlich erhöht werden.

Um das Programm vor Ort zu koordinieren, hat die Gleichstellungsbeauftragte eine Steuerungsgruppe eingerichtet. Für zusätzliche Maßnahmen erhalten die beteiligten Regionen einen finanziellen Zuschuss.

Und schon am Mittwoch, 9. Februar, soll es mit einer Auftaktveranstaltung starten. Diese ist von 9.30 bis 11 Uhr öffentlich. Eine Registrierung und Teilnahme ist möglich unter: www.frauenindiepolitik-auftakt.de.