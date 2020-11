von sk

Ein Autounfall Selbstunfallereignete sich am Mittwoch, 11. November

2020, kurz nach 20.30 Uhr in Villmergen/Kanton Aargau. Ein 37-jähriger Fahrer fuhr laut Mitteilung der Kantonspolizei Aargau von Villmergen in Richtung Hilfikon.

In einer Rechtskurve kam das Auto von der Straße ab und fuhr geradeaus. Dabei touchierte der Fahrer den Randleitpfosten, einen größeren Stein und kam schlussendlich am Bord des Dorfbachs zum Stillstand.

Bei der Tatbestandsaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.