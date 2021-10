Hochrhein/Laufenburg vor 1 Stunde

Mit Häkelarbeiten die Weltmeere unterstützen: Diese Frauen schaffen Wunderwerke der Unterwasserwelt

Farbenprächtige Korallen, Seetangwälder und weitere Meeres-Lebenwesen aus Garn entstanden in den vergangenen Monaten in Laufenburg. Von der Aktion die der Stadtseniorenrat initiiert hatte, profitieren nicht nur die Weltmeere: Auch die Künstlerinnen selbst schöpften Kraft und Inspiration während der Coronapandemie. Die Werke werden im kommenden Jahr in Baden Baden ausgestellt.