Corona und ein eher mäßiger Sommer haben den Bierbrauern in Deutschland 2021 arg zugesetzt. Vor allem beim Fassbier ist der Absatz deutlich gesunken. Die Privatbrauerei Waldhaus im Südschwarzwald hat sich diesem Trend laut ihres jüngsten Geschäftsberichts weitgehend entziehen können. Vor allem mit alkoholfreien Bierspezialitäten habe sich das Unternehmen Marktanteile gesichert.

Tausende Hektoliter Fassbier vernichtet

„Das Braujahr 2021 war aufgrund der anhaltenden Corona-Situation für die deutschen Brauereien ein ausgesprochen schwieriges Jahr“, schreibt Waldhaus. Wiederholter Lockdown, Tausende zurückgegebene und vernichtete Hektoliter Fassbier und der „schlechteste Sommer seit Jahren“ – der deutliche Rückgang des deutschlandweiten Bierabsatzes sei eine logische Folge dieser Rahmenbedingungen.

13 Prozent mehr Marktanteil im Handel

Mit den alkoholfreien Bierspezialitäten hat die Brauerei Waldhaus laut ihrem Geschäftsbericht den Trend der Zeit getroffen. Sie habe den Marktanteil im Handel um rund 13 Prozent steigern können. Nicht ohne den Wermutstropfen zu verschweigen: „Die Fassbiermengen lagen immer noch um mehr als 40 Prozent unter dem Vorjahr.“

Preissteigerungen bei Energie und Zutaten

Preissteigerungen „in nie gekanntem Ausmaß“ für Braumalz, Energie, Kronkorken, Etiketten, Kartonagen und Paletten hätten dem Mittelständler sehr zu schaffen gemacht. Aber durch konsequent bodenständiges Wirtschaften habe das Unternehmen, wie geplant, über 1,5 Millionen Euro investiert. Unter anderem in ein neues, Energie sparendes Kochsystem, die Erweiterung um sechs zylindrokonische Gärtanks und zwei Hefe-Reinzuchttanks. Die Brauerei habe überdies 1,2 Millionen Flaschen gekauft und in Maßnahmen in der Qualitätssicherung und Produktion investiert. „Um auch die CO 2 -Emissionen weiter zu reduzieren.“

Das Ziel: Bis 2030 klimaneutral produzieren

Die Brauerei will bis 2030 klimaneutral werden. Laut Brauereichef Dieter Schmid habe man im vergangenen Jahr die Weichen dafür gestellt. Hierfür seien in den kommenden Jahren weitere erhebliche Anstrengungen notwendig. „Dies ist zwar ein hoch gestecktes und sehr anspruchsvolles Ziel. Aber hohe Ziele liegen wohl in unserer Unternehmens-DNA“, wird Schmid zitiert.

Zahlreiche Auszeichnungen für die Brauerei Waldhaus Laut Geschäftsbericht wurden die Waldhauser Bierspezialitäten 2021 bei nationalen und internationalen Wettbewerben gleich 102 Mal ausgezeichnet. Bei der internationalen Qualitätsselektion „Monde Selection“ für Konsumgüter habe es einen wahren Goldregen für die Waldhaus-Biere gegeben. Die „Monde Selection“ sei vergleichbar mit dem Michelin-Sternen. Zum 22. Mal in Folge holte das Diplom-Pils bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) Gold. Dazu kamen die Auszeichnungen zum „World‘s Best Classic Pilsner“ bei den World Beer Awards. Sie gehörten zu den weltweit härtesten und größten Bierprüfungen. Mit über 2200 Bieren aus 50 verschiedenen Ländern und Juroren aus allen Biernationen.

Die Brauerei Waldhaus habe das vergangene schwierige Jahr mit einem leichten blauen Auge überstanden, wie Schmid bilanziert. Allerdings sei die Belegschaft wegen der durch den Lockdown verursachten Aufs und Abs teils extrem stark gefordert gewesen.

Optimismus für das laufende Braujahr

Das Unternehmen Waldhaus bleibt für das laufende Braujahr optimistisch, dass es die Absatzziele erreiche. Mit einer Erholung beim Fassbier rechne Schmid allerdings nicht vor 2024. Der Brauerei-Chef spreche sich deshalb auch für notwendige Hilfen für die Gastronomie aus. Bis die Umsätze wieder auf Vorkrisenniveau angekommen seien.